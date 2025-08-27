El PSOE propone el Velódromo como parada para los autobuses turísticos Al igual que hiciera Segovia en Marcha hace unas semanas, pide que la ciudad siga el ejemplo de Toledo para aplicar una tasa a los turoperadores

El grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Segovia presentará una moción en el Pleno de este viernes para implantar una tasa específica a los autobuses turísticos discrecionales gestionados por turoperadores. La medida, inspirada en el modelo que ya aplica la ciudad de Toledo desde marzo de este año, busca compensar el impacto del turismo de masas en el centro histórico y mejorar los servicios municipales sin que ello repercuta en el bolsillo de los vecinos.

Según datos del propio Ayuntamiento, Segovia recibió 1,6 millones de visitantes en 2023. Una parte significativa de estos turistas llega a través de excursiones organizadas en autobús, que recorren las calles, visitan monumentos y hacen uso del espacio público, pero en muchos casos sin realizar gasto significativo ni pernoctar en la ciudad. Según los socialistas, este hecho genera un fuerte desgaste en servicios como limpieza, mantenimiento urbano, movilidad o conservación del patrimonio, costes que actualmente recaen exclusivamente sobre los segovianos.

Para revertir esta situación, el PSOE propone que el Ayuntamiento regule esta tasa mediante una ordenanza fiscal. El objetivo es que los ingresos se destinen directamente a mejorar la limpieza viaria, conservar el patrimonio, ordenar el tráfico y modernizar las infraestructuras turísticas. Quedarían exentos de esta tasa los autobuses no lucrativos, como los escolares o aquellos no gestionados por operadores turísticos.

Como parte de esta estrategia, los socialistas plantean una medida adicional para mejorar la movilidad: habilitar la zona del Velódromo como parada de referencia para la llegada y salida de estos autobuses turísticos. Actualmente, zonas como Vía Roma soportan una elevada carga de tráfico derivada de este tipo de turismo, lo que provoca problemas de congestión y una experiencia urbana más caótica. El PSOE considera que el Velódromo puede convertirse en una solución viable para ordenar los flujos de llegada, siempre bajo el respaldo de un estudio técnico de movilidad que evalúe su idoneidad y posibles alternativas.

Toledo, ciudad también Patrimonio de la Humanidad, aplica desde este año una tasa de ocupación de vía pública que varía entre 25 y 125 euros al día, según el tamaño del autobús, además de un suplemento de hasta 1,50 euros por visitante. Solo en los primeros meses, ha recaudado más de 800.000 euros. El PSOE, al igual que declaró Segovia en Marcha hace semanas, considera que Segovia puede y debe seguir ese camino para mejorar su modelo turístico sin penalizar al residente. Hace meses, el gobierno municipal del Partido Popular ya confirmó que trabajaba en aplicar esta tasa y que los autobuses turísticos estacionarían de forma provisional en el antiguo Regimiento.

Además, los socialistas proponen crear una mesa de trabajo con entidades del sector turístico, asociaciones de vecinos y otros colectivos interesados con el fin de explicar los beneficios de la medida y construir un consenso en torno a su aplicación.

Por último, el principal grupo de la oposición insiste en que esta propuesta no es una medida meramente recaudatoria, sino una herramienta de gestión para garantizar «un turismo responsable, sostenible y respetuoso con el entorno». Según defienden en los motivos de su moción, se trata de lograr que «quienes visitan Segovia también contribuyan a su conservación».