Calle Coronal Rexach, situada junto a los terrenos del antiguo Regimiento. A. de Torre

Asetra advierte del «difícil» acceso al futuro parking de autobuses del Regimiento

Los transportistas exigen consenso en torno a la tasa a imponer a los operadores turísticos de los vehículos

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Domingo, 17 de agosto 2025, 18:08

Aunque se encuentra a la espera de que el gobierno municipal concrete el traslado del aparcamiento para autobuses turísticos a los terrenos del antiguo Regimiento, ... junto a la calle Coronel Rexach, los empresarios del transporte valoran la medida, pero tampoco desdeñan la propuesta formulada por el grupo político Segovia en Marcha, cuyo portavoz, Guillermo San Juan, sugirió habilitar el aparcamiento en los aledaños de la plaza de toros.

