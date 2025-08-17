Asetra advierte del «difícil» acceso al futuro parking de autobuses del Regimiento

Aunque se encuentra a la espera de que el gobierno municipal concrete el traslado del aparcamiento para autobuses turísticos a los terrenos del antiguo Regimiento, ... junto a la calle Coronel Rexach, los empresarios del transporte valoran la medida, pero tampoco desdeñan la propuesta formulada por el grupo político Segovia en Marcha, cuyo portavoz, Guillermo San Juan, sugirió habilitar el aparcamiento en los aledaños de la plaza de toros.

La Agrupación Segoviana de Empresarios de Transportes pone de manifiesto las dudas que la medida suscita, de ahí la necesidad de que el Ayuntamiento pormenorice el proyecto, en palabras de Fernando García, gerente de la patronal, sobre todo en relación con las limitaciones logísticas que plantea la nueva ubicación. Los transportistas han recibido con interés moderado el plan del equipo de gobierno del Partido Popular, defendido por el alcalde de Segovia, José Mazarías, para convertir el solar del antiguo Regimiento en un parking vigilado de pago para autobuses turísticos. «La idea no es del todo desacertada, pues la ubicación está a escasos cinco minutos del Azoguejo, lo que la hace estratégicamente atractiva», señala García. Sin embargo, los transportistas albergan serias dudas sobre la viabilidad de la propuesta teniendo en cuenta las características de la calle Coronel Rexach y los accesos desde las avenidas Padre Claret y Constitución. «La calle Coronel Rexach es muy estrecha y el firme, de adoquín, suele estar en mal estado. Además, los giros para entrar en la calle desde el semáforo de Padre Claret son muy complicados, especialmente para autobuses de gran tamaño, que pueden llegar a medir quince metros o incluso ser de dos pisos», advierte el gerente de Asetra. En este sentido, el diseño actual de la vía y su entorno podría generar cuellos de botella y problemas de circulación en horas punta. «Si bajas por Padre Claret y giras a la izquierda hacia Coronel Rexach, se puede armar un lío considerable en el mismo semáforo. Luego está la bajada por esa calle y el giro para entrar en el aparcamiento... Sin una planificación adecuada, es un riesgo», añade.

Aunque el Ayuntamiento de Segovia todavía no ha precisado cuántos autobuses podrían estacionar en el antiguo Regimiento, la capacidad del espacio y su accesibilidad también preocupan a los empresarios de Asetra. «No sabemos cómo lo tienen pensado, pero haría falta una gran reforma. Una opción podría ser convertir Coronel Rexach en una vía de un solo sentido, de subida o de bajada, y planificar bien los accesos para evitar problemas», sugiere Fernando García.

«Es algo que no puede hacerse a la ligera. Hay que pensar en los conductores, en los vecinos y en el impacto»

Frente a las limitaciones del antiguo Regimiento, socios de Asetra ven con mejores ojos la propuesta de Segovia en Marcha, que defiende la ubicación del aparcamiento de autobuses turísticos en el entorno de la plaza de toros. La coalición que integran Podemos y Alianza Verde considera que esta localización ofrece mayor amplitud, mejores accesos y una menor afección al tráfico local, además de contar con conexión directa al centro histórico a través de tres líneas de autobús urbano. «Si se complementa con un servicio de lanzadera de transporte urbano y una parada de taxis, podría ser una solución muy práctica», afirma García. No son pocas las voces en Asetra partidarias de esta solución, que a su juicio facilitaría las maniobras de los autobuses. «A un conductor de autobús no suele hacerle gracia meterse por calles estrechas, como es Coronel Rexach. Eso, desde luego. La plaza de toros ofrece un entorno más despejado y funcional».

La propuesta de Segovia en Marcha prevé destinar el antiguo Regimiento a un aparcamiento de autocaravanas (el mismo que ahora hay en el entorno de la plaza de toros) y turismos, además de imponer una tasa de estacionamiento de 140 euros por autobús turístico en la plaza de toros, lo que podría generar más de un millón de euros anuales para el municipio. Esto ya no gusta tanto en el seno de la patronal. Aunque el concejal de Obras, Servicios y Transportes, José Luis Horcajo, ha prometido consultar al sector antes de fijar el importe de la tasa, los empresarios consideran que los 140 euros propuestos por Segovia en Marcha son excesivos, un «disparate», para muchos operadores. «Además, habría que hacer distinciones, porque no es lo mismo un autobús que trae turistas que otro de chavales que vienen a ver Titirimundi. No se podría cargar a todos los vehículos por igual», argumenta el gerente de Asetra. Las tarifas varían de unas ciudades a otras y no existe un estándar claro, pero los transportistas exigen una tasa «razonable y consensuada» con el sector. «Tenemos el compromiso de Horcajo de que se nos consultará, y nosotros queremos que se nos escuche y se planifique bien, porque una tasa mal diseñada puede perjudicar a las empresas y al turismo en general».

Asetra, pues, no rechaza de plano la idea del antiguo Regimiento, pero la preferencia por la plaza de toros refleja el sentir mayoritario de sus asociados, que buscan una solución práctica y bien planificada. Fernando García insiste en la necesidad de una reunión formal con el Ayuntamiento para aclarar los pormenores del proyecto, incluida la infraestructura de los accesos, la capacidad del estacionamiento y la tasa. «Es algo que no puede hacerse a la ligera. Hay que pensar en los conductores, en los vecinos y en el impacto en la ciudad. Si se hace bien, puede ser positivo. De lo contrario, trasladaremos el problema de Vía Roma a otra zona».