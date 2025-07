El antiguo Regimiento de Segovia será parking de autobuses y caravanas

El Ayuntamiento de Segovia ha dado por terminadas las obras de limpieza de los terrenos del antiguo Regimiento, donde se ha eliminado la vegetación existente, ... se han nivelado los terrenos y se han derribado algunas de las edificaciones. Se pone fin así a una intervención que apenas ha durado dos meses y con la que el Consistorio segoviano pretendía adecentar mínimamente un espacio situado en pleno centro de la ciudad y que llevaba años abandonado. Pero según desveló el alcalde de Segovia, José Mazarías, no será la única actuación prevista en la zona, ya que en las próximas semanas la máquinas regresarán a los terrenos situados entre las calles Coronel Rexach, General Santiago y la avenida de la Constitución.

Tras un acuerdo con la Junta de Castilla y León, el Consistorio segoviano aprovechará buena parte del acopio del fresado del paseo de Santo Domingo –cuya reforma ejecuta desde el pasado mes de mayo la Administración autonómica– para acondicionar todavía más la superficie del antiguo Regimiento. El objetivo, según Mazarías, es que quede «utilizable para otros usos».

El destino final de la parcela del antiguo Regimiento será la construcción de vivienda pública y de una nueva dotación que estará vinculada al campus Maria Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia. Pero hasta que ese proyecto se materialice, el Ayuntamiento pretende aprovechar el espacio para otro fin: el aparcamiento de los autobuses de turistas y de caravanas.

Tras varios meses de estudio por parte del gobierno municipal, finalmente se han decidido por este enclave para intentar poner fin a las paradas sin control de los servicios discrecionales de autobuses que paran en puntos como el sector del Velódromo o la parte superior de la avenida Vía Roma, en las inmediaciones del Acueducto. El alcalde ya indicó hace semanas que considera esta situación un problema, no solo por las concentraciones de personas que se producen en zonas delicadas de la ciudad, sino por el destino posterior de los autobuses durante el tiempo que transcurre entre que dejan a los turistas y los recogen horas más tarde. En la actualidad no disponen de ningún lugar habilitado para ello, por lo que no ha sido extraño ver aparcados estos vehículos en puntos como la carretera de Riaza o la zona ORA de Vía Roma.

El Ayuntamiento va a acondicionar el suelo con el fresado de las obras del paseo de Santo Domingo de Guzmán

Con el antiguo Regimiento como lugar reservado para estos vehículos, el gobierno municipal pretende descongestionar de autobuses el centro de Segovia al mismo tiempo que aumentan sus ingresos. Porque el uso de los terrenos del barrio de Santa Eulalia no será gratuito. Cualquier autobús que descargue allí a pasajeros y que permanezca estacionado durante un tiempo tendrá que abonar la correspondiente tasa. Para ello, el Ayuntamiento deberá aprobar antes una nueva normativa que recoja esos precios.

En la plaza de toros

Mazarías confirmó que ese será el único punto en el que en el futuro se permitirá el estacionamiento de los autobuses que prestan servicios discrecionales. También será el lugar habilitado para que aparquen las caravanas. Hasta el momento, este tipo de vehículos estaciona en numerosos puntos de la ciudad, aunque es el entorno de la plaza de toros el lugar más escogido por los conductores de caravanas y autocaravanas Una situación que el gobierno municipal no quiere prolongar en el tiempo ya que se trata de un espacio que no está acondicionado para ello.

Por ello, el antiguo Regimiento emerge como una solución provisional que dará respuesta a la falta de lugares para aparcar, tanto de caravanas como de autobuses. Pero no será la ubicación definitiva. En los planes del gobierno municipal esperan que los terrenos situados junto al edificio CIDE, que serán convertidos en recinto ferial y que también podrán ser utilizados como aparcamiento disuasorio, también sirvan en no mucho tiempo como el espacio adecuado para el aparcamiento de caravanas y de autobuses de uso discrecional. Situado a las afueras de la ciudad, el gobierno municipal tiene la intención de conectar esta ubicación con el centro de Segovia a través de lanzaderas.