Vox pide reabrir y modernizar los quioscos municipales

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Segovia ha presentado una moción para recuperar y reabrir los quioscos municipales, cerrados en su mayoría y algunos en estado de abandono. Consideran que estos espacios han sido durante décadas parte esencial de la vida en los barrios y del comercio de proximidad.

La formación de Esther Núñez recuerda que el gobierno municipal anunció en abril de 2024 la rehabilitación de los quioscos de verano de la alameda del Parral, la Fuencisla, el barrio de San José y el de los Jardinillos de San Roque y tan solo se ha abierto este último.

Por ello, exige que se liciten todos los quioscos antes de que acabe 2025, se establezca un calendario de rehabilitación con final en el primer trimestre de 2026 y que se presente un informe de seguimiento en enero. Defienden modernizar estos espacios y diversificar sus usos, como ya se hace en otras ciudades.