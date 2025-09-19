El Ayuntamiento espera revitalizar Blanca de Silos con el parking en el Regimiento

Tras dos años en los que el Ayuntamiento de Segovia ha aprovechado la Semana Europea de la Movilidad para realizar diferentes ensayos de lanzaderas en ... el servicio público de transporte urbano entre la plaza de Artillería y el casco antiguo, en 2025 el Consistorio segoviano está pasando de puntillas por esta celebración sin ninguna prueba o experimento que sirva para obtener datos de cara a la movilidad de la ciudad. Pese a ello, el alcalde de Segovia, José Mazarías, afirmó que el equipo de gobierno tiene previstos nuevas pruebas o ensayos, aunque todavía no están concretados. Preguntado sobre si de nuevo se utilizarían las lanzaderas, no lo pudo asegurar al depender de la disponibilidad de este tipo de vehículos por parte de la empresa concesionaria del servicio.

En materia de movilidad el regidor sí que apuntó que ante las obras de construcción del centro de interpretación del Acueducto, que previsiblemente comenzarán a finales de 2025 o comienzos de 2026, será necesario trasladar la parada da taxis existente entre el paseo de Santo Domingo de Guzmán, la calle Gascos, Vía Roma y la plaza de Artillería. La ubicación alternativa que maneja el gobierno municipal está situada justo enfrente, en la actual parada de autobuses, tanto urbanos como metropolitanos.

Por otro lado, también avanzó que no se descartan futuras reordenaciones del tráfico en el barrio de Santa Eulalia -incluida la vuelta del tráfico a la calle Blanca de Silos-, aunque declaró que antes de tomar cualquier decisión quieren esperar a ver el impacto que sobre esta zona tendrán medidas como el aparcamiento de autobuses turísticos en el antiguo Regimiento. «Imagínense los miles y miles de viajeros que vienen a visitar nuestra ciudad con dos rutas: una, subir por Coronel Rexach hasta el inicio del Acueducto y bajar hasta el casco histórico; otra, bajar por Coronel Rexach y cruzar la ciudad por Blanca de Silos, la plaza de Somorrostro y la calle San Francisco para llegar al Acueducto. Creo que son dos itinerarios que pueden revitalizar la zona», indicó.