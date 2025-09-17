El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cruce de Padre Claret con Coronel Rexach, lugar donde se habilitaría una rotonda. Antonio de Torre

El Ayuntamiento espera poder habilitar una rotonda entre Padre Claret y Coronel Rexach «a medio plazo»

La glorieta facilitaría el giro de los grandes autobuses turísticos que accederán al parking del antiguo Regimiento

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:11

El Ayuntamiento de Segovia estudia la construcción, «a medio plazo», de una rotonda en el cruce de la avenida Padre Claret con la calle Coronel ... Rexach, en palabras del concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras, José Luis Horcajo. Se trata de una medida clave para garantizar el acceso fluido de los grandes autobuses turísticos al aparcamiento que se prevé habilitar en los terrenos del antiguo Regimiento, pero también para facilitar el tránsito de vehículos de un lado a otro de la ciudad, teniendo en cuenta que está proyectado el ensanche de la calle Antonio Machado, vía que tiene continuidad en Coronel Rexach. Como la nueva rotonda nunca será una realidad antes de la entrada en servicio del aparcamiento, a los conductores de estos vehículos no les quedará más remedio que bajar hasta la glorieta de Dionisio Duque (antiguos Bomberos) y ascender de nuevo por Padre Claret para poder entrar en Coronel Rexach a derechas. Se trata de una solución provisional que plantea algunos retos logísticos.

