El Ayuntamiento espera poder habilitar una rotonda entre Padre Claret y Coronel Rexach «a medio plazo»

El Ayuntamiento de Segovia estudia la construcción, «a medio plazo», de una rotonda en el cruce de la avenida Padre Claret con la calle Coronel ... Rexach, en palabras del concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras, José Luis Horcajo. Se trata de una medida clave para garantizar el acceso fluido de los grandes autobuses turísticos al aparcamiento que se prevé habilitar en los terrenos del antiguo Regimiento, pero también para facilitar el tránsito de vehículos de un lado a otro de la ciudad, teniendo en cuenta que está proyectado el ensanche de la calle Antonio Machado, vía que tiene continuidad en Coronel Rexach. Como la nueva rotonda nunca será una realidad antes de la entrada en servicio del aparcamiento, a los conductores de estos vehículos no les quedará más remedio que bajar hasta la glorieta de Dionisio Duque (antiguos Bomberos) y ascender de nuevo por Padre Claret para poder entrar en Coronel Rexach a derechas. Se trata de una solución provisional que plantea algunos retos logísticos.

De ello se habló en la reunión que el alcalde de Segovia, José Mazarías, y el concejal José Luis Horcajo, mantuvieron hace unos días con representantes de la Agrupación Segoviana de Empresarios de Transportes (Asetra). En ella, se discutieron los pormenores del nuevo aparcamiento, que quedará ubicado en la terraza superior de un terreno en tres niveles y tendrá una capacidad aproximada para unos 50 autobuses grandes y 15 pequeños, según los cálculos que Ayuntamiento y Asetra manejan. El objetivo principal es eliminar la presencia de autocares turísticos en el centro, especialmente de la plaza Oriental, pero también del Velódromo, obligándolos a estacionar en esta nueva área, donde se aplicará una tasa aún por definir. «Queremos una Segovia más accesible y sostenible, tanto para los vecinos como para los visitantes. Sacar los autobuses del entorno del Acueducto es una prioridad», afirma Horcajo.

El acceso al nuevo aparcamiento del Regimiento presenta, no obstante, desafíos significativos por las propias características de la calle Coronel Rexach, estrecha, con un firme de adoquín en mal estado y pendientes pronunciadas. Según Fernando García, gerente de Asetra, los giros desde Padre Claret hacia Coronel Rexach son prácticamenente imposibles para autobuses de gran tamaño, que pueden medir hasta 14 o 15 metros e incluso ser de dos pisos. «Sin una planificación adecuada, el giro en el semáforo puede generar cuellos de botella, sobre todo en horas punta», advierte García. Para evitar problemas, el Ayuntamiento ha establecido que bajen hasta la glorieta de Dionisio Duque, giren y suban de nuevo por Padre Claret para acceder a Coronel Rexach. Esta maniobra podría complicar el tráfico si coinciden varios vehículos, pero es la mejor solución hasta que se habilite la citada rotonda. Cuando esto ocurra, el Ayuntamiento habrá dado «un gran paso» en favor del tráfico de la zona, asegura Horcajo, que recuerda la moción de Izquierda Unida aprobada en el pleno municipal, también con el voto favorable del PP, para que el Ayuntamiento estudiara la posibilidad de reformar el cruce. «No es un cruce sencillo para trazar en él una rotonda, pero seguro que hay soluciones técnicas que lo permiten», añade el concejal.

Ampliar Costrucciones a eliminar en la calle Coronel Rexach. Antonio de Torre

Igualmente, para facilitar el acceso al aparcamiento, se requerirán modificaciones en la parcela del antiguo Regimiento. Entre las medidas propuestas por Asetra y aceptadas por el Ayuntamiento, figuran el derribo de los muros exteriores que rodean el terreno (son construcciones del viejo cuartel), la creación de una puerta de entrada amplia y la poda de los árboles situados en la misma calle Coronel Rexach, un «bosquecillo» que obstaculiza las maniobras. Sin estas adaptaciones, el acceso al parking será un riesgo para los conductores y un verdadero escollo para la fluidez de la circulación», explica el representante de Asetra. La salida de los autocares también plantea otro desafío para los conductores de estos vehículos si quieren incorporarse a la avenida de la Constitución. Horcajo opina que los autobuses de 12 metros no deberían tener problemas para girar en la rotonda de la plaza de la Universidad. «Queremos garantizar una circulación fluida, por eso vamos a testar los gitos con autobuses de diferente tamaño», apunta el concejal. El Ayuntamiento planea asimismo restringir el acceso de autocares turísticos a zonas como San Gabriel, obligándolos a entrar y salir exclusivamente por Coronel Rexach.

El aparcamiento en el antiguo Regimiento se plantea como una solución provisional, pues el planeamiento urbanístico de la zona no prevé un uso permanente para este fin. La terraza superior acogerá los autobuses turísticos y la del medio, las autocaravanas. «Si el proyecto funciona bien, podría convertirse en una solución definitiva, pero tendríamos que hacer una modificación urbanística para regularlo», señala José Luis Horcajo.

Asetra valora la cercanía del antiguo Regimiento al Azoguejo, lo que hace de esta zona una ubicación «estratégicamente atractiva». Aunque los transportistas no veían con malos ojos la propuesta de Segovia en Marcha de ubicar el aparcamiento en los aledaños de la plaza de toros, la reunión con los representantes municipales les ha convencido de las bondades del sitio. «El Regimiento es el centro de la ciudad. El lugar es muy bueno. Los conductores, que dispondrán de unos aseos en la zona, tienen la posibilidad de acercarse al centro o tomarse un café en alguno de los bares mientras esperan a los turistas. No podemos negar que nos gusta», afirma Fernando García, que espera nuevas reuniones para pulir los detalles del proyecto, incluida la capacidad exacta del aparcamiento y las mejoras a acometer en los accesos por Coronel Rexach.

Con el traslado de los autobuses turísticos al antiguo Regimiento, se pretende también diversificar los flujos turísticos. Para Horcajo, la nueva ubicación permitirá a los visitantes explorar áreas menos conocidas, como el monasterio de San Antonio el Real, el comienzo del Acueducto y los desarenadores. «Desde el antiguo Regimiento podemos crear nuevos recorridos que enriquezcan la experiencia». Una estrategia que persigue un turismo sostenible que contribuya a minimizar la presión sobre el centro histórico. El proyecto prevé excepciones puntuales para ciertos autobuses. Los que transporten escolares o personas mayores podrán seguir utilizando puntos como la plaza Oriental en casos específicos. Sin embargo, los autocares turísticos de turoperadores estarán obligados a estacionar en el nuevo aparcamiento. Esta exigencia quedará regulada mediante una ordenanza de tráfico que está en proceso de elaboración y que incluirá la correspondiente tasa a abonar por parte de los propios turoperadores, aspecto que aún genera debate.