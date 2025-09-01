El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Autocaravanas en el entorno de la plaza de toros de Segovia. Antonio Tanarro
Segovia

Las caravanas dicen sí al parking del antiguo Regimiento

La asociación regional pide reducir distancias para un viajero con mucho jubilado respecto a la actual ubicación en la plaza de toros

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:44

Los autocaravanistas apoyan la propuesta del Ayuntamiento de Segovia de trasladar el área que la ciudad tiene en el entorno de la plaza de toros al antiguo Regimiento ... . El colectivo regional, representado por la Asociación Castellano y Leonesa de Autocaravanistas, vería así atendida su principal demanda cuando hace una década se barajaron diferentes ubicaciones en conversaciones con la entonces alcaldesa, Clara Luquero (PSOE): que esté lo más cerca posible del centro. Porque la ciudad tiene un gran atractivo turístico para estos conductores, de clase media alta, aunque no gasten cama de hotel, máxime porque muchos son jubilados.

Espacios grises

