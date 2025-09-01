Las caravanas dicen sí al parking del antiguo Regimiento

Los autocaravanistas apoyan la propuesta del Ayuntamiento de Segovia de trasladar el área que la ciudad tiene en el entorno de la plaza de toros al antiguo Regimiento ... . El colectivo regional, representado por la Asociación Castellano y Leonesa de Autocaravanistas, vería así atendida su principal demanda cuando hace una década se barajaron diferentes ubicaciones en conversaciones con la entonces alcaldesa, Clara Luquero (PSOE): que esté lo más cerca posible del centro. Porque la ciudad tiene un gran atractivo turístico para estos conductores, de clase media alta, aunque no gasten cama de hotel, máxime porque muchos son jubilados.

José Luis Gándara, uno de los fundadores, en 2007, de una asociación regional que hoy tiene unos 300 miembros –una docena de ellos en Segovia–, aceptó la plaza de toros como un mal menor. «No era el sitio que queríamos, pero de no tener nada a tener eso… Era importante para Segovia porque es una ciudad con mucho tirón para el autocaravanista». Aprovecharon los años siguiente para promocionar el lugar en Titirimundi. Fueron concentraciones amplias, con cerca de 200 vehículos. «De todos los puntos de España, pero principalmente de Castilla y León y Madrid». El mismo perfil del área de La Granja de San Ildefonso, otra batalla histórica, pues la zona inicialmente no estaba acondiciona con agua o alcantarillado.

El colectivo esgrime sus diferencias con el turismo de caravanas, consideradas como remolque. «Aunque los fabricantes lo promocionen como casa rodante, es propaganda. Realmente, está destinada al camping». Gándara pone en valor la autonomía de las autocaravanas, pese a las dificultades para circular por ciudades. Un vehículo que vive una clara inflación desde la pandemia. «Hoy en día, de 60.000 euros para arriba. Y lo normal es ciento y algo». Pone ejemplos de propietarios en la región de vehículos que superan los 400.000. La asociación esgrime «un amento importante de áreas» en la región, hasta casi las 200. Segovia cuenta con seis. «De no tener nada… vamos poco a poco. Es uno de los puntos más importantes de toda la Comunidad. Tiene mucho patrimonio y el autocaravanista aporta a la economía local. Aparte del desayuno, el resto lo hace en el exterior. Utiliza restaurantes, consume en el comercio, es una aportación importante al cabo del año». Algo que sostiene a través de un archivo con los tickets de las compras que publican sus socios.

Ampliar Estado del antiguo Regimiento. Antonio de Torre

Antes de que el entorno de la plaza de toros fuera el lugar elegido por el Ayuntamiento de Segovia hace una década, hubo conversaciones con el colectivo. «Nosotros queríamos situarla lo más céntrico de la ciudad, hay gente mayor a la que supone un esfuerzo tener que caminar mucho». La ubicación es la carencia de un espacio que, por lo demás, cumple los requisitos de un turista que no pide demasiado. «La cosa es tener un sitio. Lo que hemos pedido en varias ocasiones al Ayuntamiento es que no se abandone». Que el agua no supere el perímetro de vaciado –en ocasiones se colapsa cuando alguien vierte algo que no debe, como toallitas–, poco más. «El balance es positivo, cumple la misión. Darte un servicio de vaciado, llenado y estacionamiento en una zona que no esté desangelada. Que estés protegido por edificaciones y no carezca de iluminación. El único inconveniente es la distancia con el centro».

Por eso valora de buen grado la idea municipal de trasladar el parking al antiguo Regimiento, un punto por concretar, desde el espacio a si también será el lugar destinado para estacionar los autobuses de turoperadores turísticos. «En alguna ocasión tuvimos concentraciones en ese punto», recuerda, un lugar planteado por sus socios en Segovia. «El sitio sería bueno». Por esa gente mayor que pide comodidad. Aunque habla de una afición con cada vez más recién llegados en edades más tempranas. «Hoy en día ya se empieza a ver juventud, bastante parejas con niños». Y la coyuntura internacional ha beneficiado a España, destino de viajeros que han tenido más dificultades desde la pandemia para moverse por Portugal y Marruecos, bien sea por las restricciones internas o por la calidad de sus instalaciones. Algo que tiene sus pros y contras. «Hay núcleos por el Levante o por el sur que ves estacionamientos de 200 o 300 autocaravanas sin ningún sistema de vaciado, lo tiran donde cuadra. Y quizás nos están haciendo un poco de daño a nosotros». Una de las normas de la asociación es cumplir con las normas de vertido de cada zona. «Y si no, es expulsado».

El autocaravanista no es el perfil más deseado por una ciudad que ha puesto el acento de su estrategia turística en las pernoctaciones, pero es un visitante con pocos contras y suficientes pros: poder adquisitivo y flexibilidad en sus itinerarios, un público que tiende más a descubrir que a seguir el tradicional itinerario Acueducto-Catedral-Alcázar. Frente a tanto viajero asiático francotirador que pasa apenas un par de horas, su concepto es de turismo lento. Al pasar más tiempo en la ciudad, también consume más, aunque no sea en hoteles.

Un atractivo extrapolable a la provincia, que fomenta ese turismo lento, con cada vez más ayuntamientos interesados en sumar sus áreas para atraer visitantes. El mensaje de los autocaravanistas es que es mejor menos áreas bien dotadas que más con los recursos justos. «No puedes hacer un área con dos plazas, eso al final no supone nada. Como mínimo, diez». Una operación que, asegura, sería rentable. «Hay gente que busca unos días de tranquilidad y no estar en el ajetreo de la ciudad. Con que tenga luz, agua y alcantarillado, la inversión no es muy cara». Gándara pone a León como ejemplo, con tres áreas: una de 46 plazas y otras dos de 22. «¡Y están céntricas eh! A diez minutos del centro». Áreas, eso sí, de pago –cinco euros en verano y dos en invierno– para evitar que sirva como domicilio encubierto. Con todo, habla de una dotación insuficiente. «Si en Castilla y León tenemos 200, tendríamos que tener, como mínimo, 500, así de claro».