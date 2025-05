Segovia apuesta por el 'slow driving': turismo lento para aumentar pernoctaciones

Frente al estrés de ir a una gran ciudad y ver las diez cosas obligadas según Trip Advisor, la provincia apuesta por desarrollar el 'slow ... driving', que no solo se limita a lo literal –conducción lenta– sino a la experiencia de conocer un lugar sin prisas, incluso sin rumbo. Por eso en las próximas semanas se podrán ver lugares por descubrir como el Hayedo de la Pedrosa de Riaza en los grandes teatros de Madrid. Un tipo de turismo en auge que incentiva las pernoctaciones y que aprovecha la extensa oferta de alojamientos en la provincia. Y Segovia quiere posicionarse, explotando las rutas de la Diputación para turismos, motos o caravanas.

«El beneficio que tiene es que la gente vaya parando en todos los pueblos y que al final se conozca un poco más la provincia», resume el diputado de Turismo, Javier Figueredo, su fórmula para «ir más allá del sota, caballo y rey», de ir a un lugar, comer y volver. Y la tranquilidad del turista también puede repercutir en los negocios de los pueblos. «Es un tipo de turismo con más pernoctaciones, que es lo que más buscamos en el plan de turismo; no es el típico que sale de casa el sábado corriendo, duerme un día, ve cinco cosas y vuelve rápido a Madrid». Una cierta desorganización casi como incentivo: no importa no tener un sitio en el que comer o dormir si vas por lugares donde siempre hay algo. «Vas viendo un sitio chulo, decides pasar más tiempo, acabas durmiendo allí y cenas en un restaurante cercano. Hay mucha oferta en alojamientos rurales y en restaurantes de toda la provincia, no es ir a un sitio turístico masificado». Ventajas de salirse de los enclaves más cotizados.

El concepto de 'Slow Driving' parte de Centroeuropa y ha sido muy explotado por Aragón en los últimos años

Las grandes caravanas y los moteros son los principales objetivos de la campaña de la institución provincial

El reto de la Diputación es dar a conocer esos rincones. «Hay que enseñarlos para que la gente tenga esa necesidad de ir a conocerlos». De ahí la campaña de los dos últimos años en la Gran Vía de Madrid mediante un contrato con los grandes teatros, así que hay millones de turistas potenciales. El plan es exponer cada temporada seis localizaciones nuevas en busca del: «¡Hala! ¿Y eso donde es?» Lugares que van más allá de castillos como el de Turégano o Coca, que necesitan poca presentación. «Estamos buscando rincones que tienen todos los pueblos».

El hecho de que sean lugares alternativos ya segmenta de alguna manera al tipo de turista. El concepto de 'Slow Driving' parte de Centroeuropa y ha sido muy explotado en España por Aragón, una forma de convertir su gran carencia, la dispersión geográfica, en una oportunidad. Un fin con dos medios muy distintos. Por un lado, las grandes caravanas europeas que se pasan semanas en España sin rumbo fijo. Por otro, los moteros: dos ruedas, pero la misma mentalidad. «Tenemos la idea de que van a toda velocidad en un circuito, pero van de ruta, despacio, quieren disfrutar del paisaje, tomar un café en un sitio icónico. Tú decides si te quedas en este pueblo o vas al siguiente». Como esos libros en los que el lector va tomando decisiones en cada página. «Yo creo que eso es conocer la provincia a fondo». Hay vehículos que exigen una planificación mayor como las propias caravanas o los coches eléctricos que sí necesitan un ancla para suministros.

La Diputación trata de aprovechar el auge de las actividades menos masificadas tras la pandemia. «Es el turismo que está en auge, el de las experiencias. Tú ya no preguntas a la gente dónde se ha ido de vacaciones, sino qué ha hecho en ellas». Si en otras épocas cotizada seguir el viaje clásico, ahora el turista quiere personalizarlo. «Libertad, conocer sitios nuevos, salirnos de los estereotipos, de las visitas guiadas. Quieren vivir su aventura solos, por eso estamos intentando canalizarlo, que la gente tenga rutas y sepa qué ofrece cada municipio».