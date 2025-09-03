El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Espacio que ocupará el futuro centro de interpretación del Acueducto. Óscar Costa

Segovia construirá un edificio semienterrado y casi invisible al pie del Acueducto

Salen a licitación las obras para construir el centro de interpretración con un presupuesto de 5,4 millones de euros

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:12

El Ayuntamiento de Segovia ha dado un paso muy importante para llevar a cabo uno de los mayores proyectos que ejecutará durante los próximos ... años: el centro de interpretación del Acueducto. La infraestructura, que será financiada en un alto porcentaje con fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha salido a licitación para que las empresas interesadas en ejecutar la obra puedan presentar sus ofertas. El presupuesto de base licitación, con IVA, es de 5,4 millones de euros. El tiempo previsto de duración de las obras es de veinte meses.

