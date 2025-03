El Centro de Interpretación del Acueducto amplía sus costes y sus plazos

Quique Yuste Segovia Viernes, 28 de marzo 2025, 07:05 Comenta Compartir

El Centro de Interpretación del Acueducto no costará 2,6 millones de euros y sus obras no finalizarán en el verano de 2026. La hoja ... de ruta que durante más de dos años ha puesto encima de la mesa el Ayuntamiento de Segovia para el proyecto ideado para el espacio ubicado entre la plaza Oriental, la calle Gascos y el paseo de Santo Domingo de Guzmán ya no sirve. Ni el coste ni los plazos serán los que fueron fijados tras lograr el Consistorio en 2023 una subvención de 2,4 millones de euros de fondos europeos para financiar el proyecto.

La actuación estrella del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Segovia Fluye' ha cambiado de condiciones tras la redacción del proyecto de ejecución. Ese documento concluye que el coste total de las obras asciende a 5,2 millones de euros. Se trata de una cifra que el Ayuntamiento de Segovia no puede asumir en poco más de un año, el tiempo que la convocatoria del plan fija para que estén finalizados los trabajos. Ni siquiera contando con los 2,4 millones de euros recibidos de fondos europeos. La tesorería del Consistorio segoviano, condicionada además por unos presupuestos de 2024 prorrogados, no tiene en la actualidad la capacidad para destinar casi 3 millones de euros a este proyecto que debía estar finalizado en el verano de 2026. Por ello, el gobierno municipal ha ideado una alternativa que ha conseguido el visto bueno de la Dirección General de Turismo de Castilla y León. Este plan B consiste en ejecutar durante el próximo año y medio los 2,6 millones de euros previstos en la convocatoria del plan 'Segovia Fluye'. Una cantidad que el Ayuntamiento sí puede afrontar (2,4 millones son fondos europeos) y que espera que sea suficiente para construir la cimentación, los muros de contención y la estructura del Centro de Interpretación del Acueducto. Se llegaría así al porcentaje de ejecución mínimo y suficiente del proyecto para no perder la subvención de fondos europeos, que además de los 2,4 millones de euros del Centro de Interpretación del Acueducto incluye otras actuaciones. Noticias relacionadas La plaza Oriental albergará en el subsuelo un museo, tienda y cafetería El Ayuntamiento dispone de año y medio para ejecutar 18 millones de fondos europeos Pero con esa inversión el Centro de Interpretación del Acueducto no estaría terminado. Le faltarían todavía otros 2,6 millones de euros para completar el proyecto, dinero que tendrá que aportar el Ayuntamiento de Segovia si no es capaz de lograr nuevas ayudas de otras administraciones para concluir el edificio. La intención del gobierno municipal, según declaró este jueves el alcalde, José Mazarías, es captar financiación externa para poder ejecutar estas obras, que también requerirán una partida en los presupuestos municipales de 2026. Las obras, por lo tanto, se ejecutarán en al menos dos fases. La primera comenzará en los próximos meses -el proyecto saldrá a licitación «de forma inmediata»- y se debe desarrollar hasta el verano de 2026. La segunda fase comenzará a partir de entonces y el deseo del gobierno municipal es «intentar solapar» ambas intervenciones para que las obras no estén paradas en ningún momento. El PSOE teme que quede «un agujero excavado sin un horizonte claro y concreto» El alcalde de la ciudad, José Mazarías, sostuvo que la modificación en la hoja de ruta para construir el Centro de Interpretación del Acueducto es consecuencia de una «mala valoración económica a la hora de pedir un presupuesto» y responsabiliza de esta situación al anterior gobierno de la ciudad (PSOE e IU). Así, desliza que la valoración económica que se presentó a la convocatoria del Plan de Sostenibilidad Turística se hizo «a voleo». La entonces alcaldesa de la ciudad y actual portavoz municipal del PSOE, Clara Martín, no tardó ni media hora en salir a rechazar las acusaciones del alcalde: «La solicitud de fondos europeos se hizo en base a un trabajo muy serio y riguroso realizado por trabajadores del Ayuntamiento, de la Empresa Municipal de Turismo y por una consultora externa para dar cumplimiento estricto a las condiciones de la convocatoria. Había que cumplir una serie de objetivos y no se podía destinar todo el dinero a esa parte del edificio del Centro de Interpretación del Acueducto», declaró. Así, sostuvo que el anterior gobierno municipal era consciente de que el proyecto costaría más de 2,6 millones de euros y lamentó que el nuevo equipo de gobierno no haya consignado «un solo euro» a esta actuación más allá de la redacción del proyecto de ejecución. Además, expuso su temor a que tras la ejecución de la primera fase de las obras quede «un agujero excavado en la plaza Oriental sin un horizonte claro y concreto».

