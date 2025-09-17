Segovia seguirá el ejemplo de Toledo, París o Roma para definir la tasa por autobús

La ordenanza que elabora el Ayuntamiento establecerá la tasa turística que deberán pagar los autobuses que utilicen el aparcamiento del antiguo Regimiento, si bien el ... importe aún no está definido. La medida, orientada a financiar servicios públicos y mitigar el impacto del turismo masivo, sigue el modelo de ciudades españolas y europeas que ya aplican gravámenes similares a los autocares turísticos. José Luis Horcajo asegura que la tasa se diseñará para incentivar las pernoctaciones, pues se ofrecerán tarifas más bajas a los autobuses cuyos pasajeros pasen más de un día en la ciudad. «Se trata de favorecer el turismo que deja mayores beneficios a la economía local, de premiar a quienes se queden en Segovia», argumenta. Sin embargo, Asetra muestra sus reticencias ante las propuestas que inicialmente han sugerido un importe de entre 140 y 150 euros por autobús. «Es una cifra que nos parece alta. Hay que consensuarla con el sector y analizarla con calma», señala Fernando García, gerente de Asetra, partidario de establecer bonificaciones para los transportistas segovianos.

En España, Toledo sirve como referente. La Ciudad Imperial implantó el pasado marzo una tasa de ocupación de vía pública para autobuses turísticos discrecionales de turoperadores con tarifas de 25, 75 y 125 euros por día, según la capacidad del vehículo, además de una tasa adicional de 1 a 1,50 euros por pasajero. En lo que va de año, se han recaudado unos 900.000 euros, dinero que el Ayuntamiento destina a limpieza, seguridad y mantenimiento del patrimonio. La normativa reserva exenciones para autobuses escolares o para aquellos que transportan huéspedes a hoteles del casco histórico.

En el resto de Europa, París y Roma son dos buenos ejemplos. En París, los autocares turísticos abonan tarifas por acceder a zonas de bajas emisiones y usar áreas de carga y descarga, con costes que dependen del tamaño del vehículo y el tiempo de estacionamiento. En Roma, pagan entre 200 y 300 euros por día para entrar en la Zona a Traffico Limitato (ZTL), lo que está redundando en una descongestión del centro histórico muy significativa. «Ciudades como Toledo o París demuestran que se puede gestionar el turismo de forma sostenible. Segovia debe encontrar su propio modelo», señala el concejal Horcajo.

La tasa de Segovia aún está en fase de estudio, y el Ayuntamiento se ha comprometido a consultar a Asetra antes de fijar el importe. Los transportistas, por su parte, no se oponen a ella, pero insisten en que la tarifa debe ser «razonable» y no perjudicar a operadores locales ni a colectivos específicos. Su definición será fundamental para que el nuevo aparcamiento cumpla su objetivo de ordenar el turismo sin que afecte a los intereses del sector.