Espacio del antiguo Regimiento que ocuparán los autobuses turísticos. Antonio de Torre

Segovia seguirá el ejemplo de Toledo, París o Roma para definir la tasa por autobús

El importe aún está en fase de estudio, y el Ayuntamiento se ha comprometido a consultar a Asetra antes de fijar el importe

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:12

La ordenanza que elabora el Ayuntamiento establecerá la tasa turística que deberán pagar los autobuses que utilicen el aparcamiento del antiguo Regimiento, si bien el importe aún no está definido. La medida, orientada a financiar servicios públicos y mitigar el impacto del turismo masivo, sigue el modelo de ciudades españolas y europeas que ya aplican gravámenes similares a los autocares turísticos. José Luis Horcajo asegura que la tasa se diseñará para incentivar las pernoctaciones, pues se ofrecerán tarifas más bajas a los autobuses cuyos pasajeros pasen más de un día en la ciudad. «Se trata de favorecer el turismo que deja mayores beneficios a la economía local, de premiar a quienes se queden en Segovia», argumenta. Sin embargo, Asetra muestra sus reticencias ante las propuestas que inicialmente han sugerido un importe de entre 140 y 150 euros por autobús. «Es una cifra que nos parece alta. Hay que consensuarla con el sector y analizarla con calma», señala Fernando García, gerente de Asetra, partidario de establecer bonificaciones para los transportistas segovianos.

