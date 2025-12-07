El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrada al aparcamiento, con la Plaza Mayor al fondo. Carlos Espeso

Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor

El material, «muy deteriorado», provoca filtraciones en el aparcamiento en muchos puntos, lo que impide actuaciones puntuales y obligaría a levantar los 4.500 metros de pavimento

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:53

Comenta

La Plaza Mayor de Valladolid tiene goteras. Filtraciones, más bien. Hacia el sótano 1 del aparcamiento. No es un problema nuevo, y el Ayuntamiento ha ... destinado una partida de 123.000 euros para la rehabilitación de la primera planta debido, precisamente, a que se han detectado algunas zonas deterioradas. Sin embargo, las afecciones al aparcamiento son mayores de lo que puede resolverse con este contrato, a juzgar por el informe que la empresa Incidec Ingeniería presentó el 25 de agosto de 2022, aún con el anterior equipo de Gobierno en la Alcaldía -el relevo se produjo en junio de 2023-. La conclusión principal era que la lámina impermeable bajo el pavimento adoquinado había superado su vida útil, unos 25 años, y estaba en pésimas condiciones. Y eso creaba problemas «generalizados», lo que obligaría, para encontrar todos los puntos por los que se producen las filtraciones, a «levantar toda la pavimentación de la plaza y la protección pesada sobre la lámina», con el riesgo de romperla aún más.

