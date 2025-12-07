El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acceso principal a los juzgados de la calle Angustias. A la izquieda, Luis Fernández, jefe antidroga de la Policía Nacional en Valladolid. Carlos Espeso

El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa este domingo a disposición judicial

Luis Fernández fue arrestado junto a otras seis personas en una operación antidroga llevada a cabo por agentes de Asuntos Internos de Madrid

El Norte

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:30

Luis Fernández, jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, pasará este domingo a disposición judicial para declarar tras ser detenido junto al menos otras seis personas ajenas al cuerpo en una operación antidroga llevada a cabo el pasado jueves por agentes del grupo de Asuntos Internos de Madrid. La investigación fue autorizada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid.

El mando policial acudirá a los juzgados para ser interrogado en el marco de la investigación en la que además se efectuaron varios registros en inmuebles de Valladolid, Renedo y Arroyo de la Encomienda. El pasado viernes, el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Juan Carlos Hernández, evitó dar más detalles sobre la operación tras una comparecencia en Valladolid en la que calificó a su excompañero como un «garbanzo negro», aunque aseguró que el cuerpo cuenta con unidades y elementos para apartarlos porque, dijo, su conducta, a la vista de los hechos, choca con los principios y valores de la Policía Nacional, que continuará con su labor. «Yo no le quiero a mi lado», señaló Juan Carlos Hernández sobre el jefe antidroga a raíz de los hechos conocidos y la operación de Asuntos Internos, que según indicó, comenzó a principios de este año 2025. «En todo lugar pulcro y limpio pueden surgir malas hierbas que lo afeen y pudran, pero con las medidas y los herbicidas adecuados se pueden erradicar esas malas hierbas y dejar ese lugar de nuevo impoluto. Lo mismo pasa con la Policía Nacional«, remarcó el mando policial.

El jefe superior, que no quiso aclarar qué delitos se le imputan, ni tampoco si el jefe antidroga se quedaba con parte de los alijos, señaló que existe una cadena de custodia, en la que participan varias policías cuando se incautan sustancias estupefacientes, que en algunos casos se depositan en la Subdelegación del Gobierno en Valladolid y en otros en Madrid, en función de la cantidad de la que se trate, ya que posteriormente se destruye.

Otro de los aspectos de la investigación que ha trascendido es que uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes arrestado fue rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia en el verano de 2022 en el que murieron dos personas, uno de ellos un mando del cuerpo de élite de la Guardia Civil movilizado para intervenir en la operación. Pablo Antonio Santamaría, alias El Chiqui, mató a dos personas en un piso de la calle Alfredo Martín de la localidad del alfoz. Tras los hechos se atrincheró en su casa y tomó de rehén al que era su yerno por aquel entonces, Iván V., para utilizarle como escudo. Iván V. fue también detenido el pasado jueves al ser considerado colaborador del mando policial para, al parecer, dar salida a la droga en el mercado ilícito

