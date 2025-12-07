El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El doctor Fernández Salazar muestra una cápsula endoscópica. Rodrigo Jiménez
Sanidad en Valladolid

Cápsulas que fotografían el intestino rastrean lesiones digestivas a 450 pacientes

El Clínico de Valladolid fue de los primeros hospitales en incorporar a la exploración diagnóstica en 2003 estas 'píldoras' que el enfermo ingiere y desecha de manera natural

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:25

Comenta

No es una película, pero casi, porque el dispositivo envía entre dos y seis fotografías por segundo. Las cápsulas endoscópicas que permiten rastrear el origen ... de hemorragias digestivas ocultas o de una anemia ferropénica, la presencia de pólipos y de lesiones provocadas por la enfermedad de Crohn, además de confirmar o descartar sospechas tumores en el intestino delgado, son dispositivos de uso habitual en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, centro que fue uno de los pioneros en España y el primero de Castilla y León en incorporar esta prueba diagnóstica en el año 2003.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  3. 3

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  4. 4

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  5. 5

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  6. 6

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  7. 7

    El accidente de un camión en Dueñas provoca importantes retenciones en la A-62
  8. 8

    «Es una alegría dar un premio así, que vean que en Pajarillos también pasan cosas buenas»
  9. 9

    Anita Farma desmonta un hábito muy extendido: «Hay que lavar el cuero cabelludo, no el cabello»
  10. 10

    Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cápsulas que fotografían el intestino rastrean lesiones digestivas a 450 pacientes

Cápsulas que fotografían el intestino rastrean lesiones digestivas a 450 pacientes