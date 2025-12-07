Trasladada al hospital con quemaduras tras incendiarse un colchón en su vivienda

Una mujer ha tenido que ser trasladada la madrugada de este domingo al hospital con quemaduras en las manos al intentar apagar el incendio que ... se había originado minutos antes en su vivienda de la calle Ferrocarril.

Al percatarse de lo que sucedía, alertó rápidamente a los servicios de emergencias del 112, en torno a las 5:30 horas, pero ante el temor de que las llamas se propagasen por el resto de las estancias y con una presencia de humo que cada vez mayor en el tercer piso, la mujer trató como pudo por sus propios medios extinguir el fuego lo más rápido posible.

Hasta el piso, situado en el número 26 de la calle Ferrocarril, acudieron pasados unos minutos tres dotaciones de bomberos de Valladolid (el despliegue que se envía a este tipo de avisos). Allí estuvieron realizando labores de extinción y se aseguraron que no fuera posible una reproducción del incendio que solo afectó a la habitación donde se encontraba el colchón. Por el momento, no ha trascendido el origen del incendio.