Tres detenidos tras ser pillados en el 29 de octubre con cien gramos de cocaína

ValladolidTres detenidos tras ser pillados en el 29 de octubre con cien gramos de cocaína
La intervención se produjo el viernes por la noche en el entorno de la calle Cigüeña
Valladolid
Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:51
Agentes de la Policía Nacional de Valladolid, con la colaboración de la Municipal, han detenido a tres personas por un presunto delito contra la salud ... pública al ser pillados con sustancias estupefacientes en la zona del 29 de octubre, en el barrio de Pajarillos.
En concreto, la intervención conjunta entre ambos cuerpos se produjo el viernes por la noche en las inmediaciones de la calle Cigüeña, momento en el que los agentes sorprendieron a tres individuos, cuyos datos de filiación no han trascendido, con unos cien gramos de cocaína. Tras ello, se procedió a su detención y las diligencias continúan abiertas.
