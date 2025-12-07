El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
El furgón donde viajaba Luis Fernández, esta mañana de domingo, entrando en los juzgados de la capital. A. Mingueza

Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión

Jueces, militares o policías tienen la consideración 4 dentro de las cárceles, Villanubla no tiene un módulo específico para este tipo de reclusos, pero la cercana Topas o Estremera, sí

Silvia G. Rojo

Silvia G. Rojo

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:58

Hacia las 15:00 horas de este domingo, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ha decretado el ingreso en prisión de ... seis detenidos (el séptimo quedó en libertad tras prestar declaración en comisaría) en una operación antidroga en la capital. Los detenidos permanecían en los calabozos de la calle Gerona desde el pasado jueves, y entre ellos se encuentra el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández.

