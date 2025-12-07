Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión

Hacia las 15:00 horas de este domingo, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ha decretado el ingreso en prisión de ... seis detenidos (el séptimo quedó en libertad tras prestar declaración en comisaría) en una operación antidroga en la capital. Los detenidos permanecían en los calabozos de la calle Gerona desde el pasado jueves, y entre ellos se encuentra el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández.

Una vez ordenada la entrada en prisión, hay mucha dudas, pero una es clara: ¿Cómo es el protocolo que se aplica a un preso de estas características? Es decir, a un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Separado del resto de los reclusos

Los protocolos dictan que al tratarse de un Policía Nacional permanecerá separado del resto de la población reclusa pues pertenece al grupo de lo que se considera FIES 4, Fichero de Internos de Especial Seguimiento. Esta misma consideración la tienen los jueces o militares, por ejemplo.

Un módulo exclusivo en ciertos centros penitenciarios

Según fuentes penitenciarias, estas medidas se toman por preservar la seguridad personal del interno y del propio centro. De hecho, hay centros penitenciarios que cuentan con un módulo específico para este tipo de reclusos, no es el caso de Villanubla, destino inicial de Luis Fernández y del resto de los detenidos.

En las primeras horas puede llegar a permanecer solo en la enfermería

Lo habitual en estos casos, según diversas fuentes consultadas, es que, una vez en el módulo de ingresos, permanezca solo en una celda, en estas primeras horas puede ser la propia enfermería del centro penitenciario. El tiempo que permanezca en esta situación además de estar solo en ese espacio, también bajará solo al patio, estará aislado en todo momento. Incluso, y dado que es la primera vez que se encuentra en esta situación, puede aplicarse el protocolo de suicidio lo que implica que un preso de confianza del centro estará a su lado en todo momento.

En función de la evolución de la investigación o de si va a tener que acudir de manera reiterada al juzgado, se tomará una decisión sobre su futuro en prisión, pero lo lógico es pensar en un traslado a una prisión que tenga el módulo 4, el de presos de su mismo grupo, a la mayor brevedad.

Desde este año, la cárcel de Topas cuenta con este tipo de módulo

Cuentan con este módulo la cárcel de Logroño, Madrid 7 (Estremera) o mucho más cerca y desde este año, la salmantina cárcel de Topas. En ese módulo 4 de Topas, por ejemplo, permanece el controvertido exjuez Fernando Presencia.