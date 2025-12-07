La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
Los otros seis detenidos, que permanecían en el calabozo desde el pasado jueves, también han sido trasladado al mediodía de este domingo al centro penitenciario de Villanubla
Valladolid
Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:17
La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ha decretado el ingreso en prisión de los siete detenidos en una operación antidroga en ... la capital, entre los que se encuentra el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández, quienes permanecían en el calabozo desde que el pasado jueves la Unidad de Asuntos Internos llevase a cabo su detención.
Los arrestados han prestado declaración desde las 8.30 horas de esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, que se encuentra de guardia hasta este lunes y, tras una intensa jornada, la jueza ha enviado al centro penitenciario de Valladolid a todos los detenidos.
En actualización
