Urgente La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
Salida de los detenidos en los juzgados de Valladolid a primera hora de la tarde de este domingo. Alberto Mingueza

La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid

Los otros seis detenidos, que permanecían en el calabozo desde el pasado jueves, también han sido trasladado al mediodía de este domingo al centro penitenciario de Villanubla

Eva Esteban

Eva Esteban

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:17

Comenta

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ha decretado el ingreso en prisión de los siete detenidos en una operación antidroga en ... la capital, entre los que se encuentra el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández, quienes permanecían en el calabozo desde que el pasado jueves la Unidad de Asuntos Internos llevase a cabo su detención.

