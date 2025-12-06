Un aluvión de turistas vuelve a poner a prueba las costuras de Segovia Aparcamientos como el de Padre Claret colgaron el cartel de completos durante varias horas pese a la lluvia intermitente durante todo el día

Quique Yuste Segovia Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:54 Comenta Compartir

El atractivo patrimonial, la riqueza gastronómica y la cercanía a la Comunidad de Madrid son tres aspectos clave de Segovia que rara vez son superados por cualquier tipo de inconveniente. En el 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Segovia recibió este sábado la visita de miles de turistas que desafiaron a una jornada de cielos nublados y lluvias intermitentes –con temperaturas suaves–, un contexto que no restó afluencia a los bares y restaurantes del centro de la ciudad.

En uno de los puentes más fuertes para el sector hostelero, las imágenes que dejó en la capital segoviana el Día de la Constitución son ya habituales en la ciudad. Las riadas de personas por una Calle Real al borde de su capacidad máxima fueron constantes desde última hora de la mañana, obligando a segovianos y visitantes a pasear con paciencia por el principal eje turístico de la ciudad. Ni siquiera con la caída de la noche aflojó la afluencia de personas, ya que las luces navideñas y el mercado ubicado entre San Martín y la Plaza Mayor ofrecieron un reclamo extra – que se mantendrá hasta los primeros días de enero– que permitieron mantener abarrotadas las calles hasta las últimas horas del sábado.

El aluvión de turistas no solo se dejó sentir en los principales puntos turísticos de la ciudad. La movilidad por el centro de Segovia también se vio afectada en la primera jornada de un puente festivo que no cuenta con medidas especiales adoptadas por el Ayuntamiento de Segovia. Apartadas por el momento ocurrencias como los aparcamientos disuasorios con lanzaderas en las proximidades de la carretera de Palazuelos de Eresma, la llegada de miles de vehículos obligó a colgar el cartel de completo en aparcamientos subterráneos de la ciudad. Fue el caso del situado en la avenida Padre Claret, sin plazas libres durante varias horas en los momentos centrales del día. En la superficie, el recinto amurallado y los barrios de San Millán, El Salvador y San Lorenzo se convirtieron en pequeñas ratoneras de coches que buscaban un sitio para aparcar. Un buen número lo hizo en zonas no permitidas, como vados, pasos de peatones o lugares marcados con línea amarilla.

En momentos puntuales, la festividad de la Constitución volvió a reflejar el problema que sufre Segovia desde hace años con los autobuses turísticos que cargan o descargan pasajeros en la zona alta de Vía Roma más próxima al Acueducto. Este sábado, su acumulación provocó que varios esperasen su turno en el carril de subida de la avenida, obligando a los vehículos que circulaban por detrás a tener que invadir el carril contrario para poder continuar con la marcha.

Temas

Segovia

Reporta un error