Dos bodegas de Valladolid entre las 50 mejores del mundo Se enmarca en el 'World's Best Vineyards 2025', un ranking internacional que distingue a las experiencias enoturísticas más destacadas en el panorama internacional

Pago de Carraovejas fue reconocida entre las 20 mejores bodegas del mundo según la prestigiosa lista 'World's Best Vineyards 2025', un ranking internacional que distingue a las experiencias enoturísticas más destacadas en el panorama internacional. En la entrega de premios, que se ha realizado hoy en Western Australia, el jurado otorgó el puesto 18 para el proyecto origen de Alma Carraovejas.

Los '50 Best Vineyards' reconocen a la bodega de Peñafiel como un lugar preferente dentro del mapa mundial de las grandes experiencias del vino. Este premio se otorga teniendo en cuenta la calidad de sus vinos, así como su propuesta integral de visita, sostenibilidad e innovación. El listado forma parte desde este año de los '50 Best', más conocidos por su ranking en restaurantes, hoteles y bares del mundo.

La lista de los '50 Best Vineyard' es elaborada por un jurado de expertos del sector vinícola, sumilleres, periodistas y viajeros especializados y califica los proyectos que ofrecen una experiencia excepcional alrededor del vino. La selección incluye bodegas de los cinco continentes y representa un referente internacional en la difusión del turismo enológico de calidad.

En un comunicado recogido por Ical, desde Pago de Carraovejas señalaron haber mantenido un «firme compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y el respeto» por el paisaje del valle de Carraovejas de donde procede. La bodega ofrece una experiencia completa que une gastronomía, naturaleza y vino, en una apuesta por compartir la cultura de un territorio único. El restaurante Ambivium, situado en la propia bodega de Pago de Carraovejas, cuenta en su haber con una estrella Michelín, dos soles Repsol y complementa de manera magistral la apuesta líquida de Alma con elaboraciones gastronómicas singulares basadas en el entorno y la sostenibilidad.

Pero esta no es la única bodega vallisoletana en el listado ya qu eel puesto 58 está ocupado por La Abadía de Retuerta, un lugar que acogió la boda de la hija de Antonio Banderas el pasado 18 de octubre. La web de los 'World's Best Vineyards 2025' describe a este lugar como «los guardianes del legado que hemos heredado, nuestra misión es gestionarlo de manera ética y responsable, para poder compartirlo con las generaciones presentes y futuras».

Otras bodegas españolas e internacionales

En el listado aparecen otras bodegas españolas de otros territorios. Bodegas Ysios, Vivanco, Marqués de Murrieta Estates & Wines de La Rioja y las Bodegas de Tío Pepe de Jerez.

En el ránquin elaborado en Australia la nacionalidad que acumula más menciones es Argentina aunque el listado lo encabeza una chilena, Vik situada a los pies de los Andes en el valle Millahue. Una bodega que, explica la web que ha puntuado, consigue la unión perfecta entre las personas, la experiencia, el clima y la alta tecnología.