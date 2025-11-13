Una bodega de Valladolid repite como la mejor del mundo en los premios 'The Golden Vines' Se trata de la única de España reconocida en los 'Óscar del vino'

Exterior de las instalaciones de la bodega vallisoletana Vega Sicilia.

Ignacio Repilado Valladolid Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:45

La bodega vallisoletana Vega Sicilia, ubicada en plena 'Milla de Oro' en la ribera del Duero, ha sido recientemente premiada con el galardón 'The Golden Vines Robb Report World's Best Fine Wine Producer' en el marco de los premios 'The Golden Vines', conocidos como los 'Óscar del vino'.

¿En qué consisten estos premios?

Los 'Golden Vines' son reconocimientos decididos a partir del voto de casi mil profesionales del sector enológico procedentes de un centenar de países. Son organizados por la empresa británica Liquid Icons y la Fundación Gerard Basset, a cargo del coleccionista inglés Lewis Chester.

Una gala celebrada en Miami

Este año, la entrega del premio ha tenido lugar en Miami, aunque la anterior edición se desarrolló en Madrid. Precisamente, en la ciudad estadounidense se reunieron algunos de los propietarios y directivos de las bodegas más importantes del mundo, aunque los dos premios principales se han quedado en Europa: el anteriormente mencionado, que reconoció a Vega Sicilia; y el 'Hall of fame', que reconoció al francés Jean Trimbach.

Un momento clave para Vega Sicilia

El premio, que Vega Sicilia ya recibió en la edición de 2024, llega en un momento clave para la bodega vallisoletana, puesto que recientemente ha cambiado de director general. Tras la salida de Alberto Álvarez, ha llegado a la cabeza de la compañía matriz Tempos-Vega Sicilia Jessica Julmy, antigua directora comercial de Moët Hennessy.

Ampliar Jessica Julmy, nueva directora general de Tempos-Vega Sicilia. El Norte

Otros premios entregados en la gala 'The Golden Vines'

En la gala de Miami, presentada por el actor David Ajala, se entregaron además los siguientes premios: 'The Golden Vines Grant Macdonald Best Fine Wine Producer in Europe', a la alemana Weingut Egon Müller.

'The Golden Vines Akerman Best Fine Wine Producer in the Americas' a la californiana Harlan Estate.

'The Golden Vines Maison Mura Best Fine Wine Producer in the Rest of the World', a la australiana Henschke.

'The Golden Vines Slate Aviation World's Best Rising Star', a la sudafricana Mullineux & Leeu Family Wines.

'The Golden Vines Amorim Cork Innovation', a la también sudafricana The Old Vine Project.

'The Golden Vines Bacchus World's Best Rare Spirit Brand', a la escocesa The Macallan.

'The Golden Vines Frédéric Panaïotis Sustainability', a la californiana Corison Winery.

Vinos de producción limitada

En la Bodega Vega Sicilia únicamente se vendimian las uvas que alcanzan al menos 13 grados de alcohol y la densidad de plantación ronda las 2.200 cepas por hectárea. Además, no se recurre al riego artificial y se realiza una cuidadosa poda en verde para suprimir racimos, con la finalidad de que cada vid genere menos de dos kilos.

Ampliar Interior de la bodega de Vega Sicilia. El Norte

Esta reducida producción concentra en cada uva todos los nutrientes y minerales que el terreno puede aportar.

Viñedos fuera de la Ribera

El grupo Vega Sicilia también produce vinos en otras regiones, bajo las marcas Oremus (D.O. Tokaj-Hegyalja, en Hungría), Pintia (D.O. Toro), Alión (D.O. Ribera del Duero) y Macán (D.O. Rioja).