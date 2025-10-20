De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid «Había una persona encargada solamente de que todas las velas estuvieran siempre encendidas. Y había muchísimos candelabros», cuenta uno de los testigos del enlace de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith

Sonia Quintana Valladolid Lunes, 20 de octubre 2025, 15:11

Melanie Griffith ejerció a la perfección de madre de la novia en la boda del año en Valladolid. «Estuvo pendiente de todo y de todos. A Antonio Banderas le vimos menos. Los verdaderos protagonistas fueron los novios, sin duda. Había muchísima gente joven», cuenta uno de los testigos del enlace de la hija de los actores Antonio Banderas y Melanie Griffith celebrada este sábado en la Abadía Retuerta, en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero. «Fue una boda muy normal. Nada ostentosa. Ya el sitio es espectacular, tampoco necesitaba mucho más, pero la decoración era increíble», añade este privilegiado observador. «Había varias 'wedding planners', alguna americana también. Muchos ojos pendientes de que todo saliera bien. Y así fue».

Después de la ceremonia, en la antigua iglesia románica del recinto, los invitados salieron al jardín para disfrutar de un cóctel. «Todo se celebró en el mismo espacio. Mientras los invitados estaban en el cóctel se montaron las mesas para la cena en la iglesia, que luego se desmontaron para el baile y la barra libre». Croquetas y gildas, berenjenas fritas, quesos y jamón Cinco Jotas, «que apenas probaron. La gente se dedicó a tomar una copa de vino y a charlar. Comieron muy poco». También había un 'corner' con paella. Todo muy español. ¿El vino? Oro de Castilla, de Rueda, de la Bodega Hermanos del Villar; Converso, Ribera del Duero, de Santa María de Valbuena; y Palacio de Bornos Brut Nature.

«Había una persona encargada solamente de que todas las velas estuvieran siempre encendidas. Y había muchísimos candelabros», cuenta otro de los testigos del enlace de Stella del Carmen y Álex Gruszynski. Ya sentados en las «espectaculares» mesas, los invitados pudieron degustar ravioli de picantón, manzana y tomate seco con salsa pomodoro y parmesano; bogavante acompañado de ensalada de maruja, gajos de naranja y cebolla encurtida. Ensalada de marujas, sí, ¿hay algo más castellano? Un sorbete de fruta de la pasión y menta, entre plato y plato, antes de milhojas de solomillo de ternera con crema de calabaza, patatas risoladas y guisantes lágrima como guarnición y 'coulant' con toffee y sopa de chocolate blanco, de postre. ¿Y la tarta nupcial? De chocolate y frambuesas.

Ampliar Imagen compartida en Instagram por Isabel Dominguez en la que -según apuntan los medios especializados- se puede observar, en el fondo, a Dakota Johnson y al actor Blake Lee.

Después llegó el momento del baile y la barra libre. «Bebieron como en cualquier boda». De los poco más de doscientos invitados, «el 80% eran de Estados Unidos y el 20%, familia de Málaga. Tenían todos acento andaluz. Javier, el hermano de Antonio Banderas, un sobrino del actor... La parte de la familia era la gente mayor. Había modelos, actrices, actores, deportistas..., pero todos jóvenes, de la edad de los novios. La hermana de la novia, Dakota Johnson, el actor Blake Lee, las hijas de Obama, las dos... Y mucha gente joven desconocida para nosotros», comparten varios testigos del evento social del fin de semana en Valladolid.