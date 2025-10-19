Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid Los amigos de los novios han subido a sus redes sociales instantáneas del enlace de la hija de Antonio Banderas en Abadía Retuerta

La foto es borrosa y está oscura, pero es uno de los primeros testimonios gráficos que se tiene de los novios, en un momento de la celebración de su enlace. Ella está sentada en una silla que es subida en alzas por sus amigos y con el que habría sido su segundo vestido de la ceremonia. Él, pletórico y a hombros de los colegas.

Es una estampa de felicidad colgada en las redes sociales por los invitados que acudieron este sábado al enlace de Stella del Carmen (la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith) con su pareja, Alex Gruszynski. La boda se celebró en Abadía Retuerta, Sardón de Duero, y en las imágenes compartidas por quienes allí acudieron pueden verse multitud de besos, bailes y brindis, con una copa de Ribera del Duero en la mano.

Ampliar El novio, con varios invitados, durante la celebración, en fotos subidas a Instagram. El Norte

La revista 'Hola!' ofrece en su página web algunos detalles más sobre la ceremonia, oficiada por Blake Lee. La novia llegó al altar acompañada por su padre, Antonio Banderas, mientras que de fondo sonaba una canción compuesta por su tío abuelo. La música se convirtió en una parte fundamental del rito, con la interpretación en vivo de los músicos del Teatro del Soho (proyecto artístico liderado por Banderas).

Después del 'sí, quiero', los novios eligieron una canción de los Beatles ('Here, there and everywhere') para sellar su unión. Melanie estuvo acompañada por sus hijos Dakota Johnson y Alexander Bauer.

Ampliar Una de las mesas de los invitados, con candelabros y velas. El Norte

La pareja, que se conoció en su etapa de prescolar, en la escuela infantil Wagon Wheel School, eligió para su boda una escenografía íntima, con candelabros en las mesas (para acentuar el atractivo de la abadía) y grandes telas desde el techo.

En las fotos subidas por los invitados, pueden verse esas velas en las mesas del banquete, repletas de copas y con pan castellano para acompañar las viandas. La revista 'People' ha obtenido la primera imagen de Stella con su vestido de novia, de encaje en tono marfil y de corte sirena. Con un escote palabra de honor y hombros caídos, tiene mangas largas y vaporosas.

Ampliar Varias fotos de los invitados, durante la celebración. El Norte

Muchos de los invitados aprovecharon para sacarse fotografías en el entorno de la abadía y aprovechar así el impresionante escenario que ofrece tanto el interior como el exterior del edificio.

Antonio Banderas desveló por la tarde algunos detalles del enlace, después de abandonar por unos minutos la celebración para atender a los medios de comunicación desplazados hasta Sardón de Duero. Banderas explicó que aunque «no ha habido nervios», sí que se vertieron «lagrimillas» de «felicidad», sobre todo en los momentos más emotivos de la celebracion, con el 'sí, quiero' y el intercambio de anillos.

El actor desveló que su hija eligió el hotel Abadía Retuerta LeDomaine (con 200 invitados en su boda) después de que juntos vieran varios álbumes de fotos. «Yo había venido anteriormente en un viaje que hice por toda España con amigos. Habíamos oído hablar de la Abadía Retuerta y nos vinimos. Nos gustó mucho». Stella del Carmen tenía claro que su boda tenía que ser en España y entonces, Banderas se acordó de ese hotel vallisoletano.