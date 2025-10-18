El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una periodista realiza un directo entre los viñedos. Ricardo Pradas

Stella del Carmen se hace esperar para su boda blindada en Valladolid

Calma absoluta en la puerta de acceso al hotel Abadía Retuerta, donde periodistas y vecinos aguardan desde primera hora de la mañana

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Valladollid

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:02

A pesar de que algunas fuentes apuntaban a que la ceremonia iba a comenzar a las doce de la mañana, la boda en Valladolid de ... la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, y su prometido, Alex Gruszynski, que se darán el 'sí quiero' en pleno corazón de la Ribera del Duero, se está haciendo esperar. Así es al menos para los vecinos de Sardón de Duero y de otros pueblos de la provincia y para los periodistas, cámaras y fotógrafos apostados desde primera hora de la mañana en la puerta del hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine.

