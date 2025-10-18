Stella del Carmen se hace esperar para su boda blindada en Valladolid

A pesar de que algunas fuentes apuntaban a que la ceremonia iba a comenzar a las doce de la mañana, la boda en Valladolid de ... la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, y su prometido, Alex Gruszynski, que se darán el 'sí quiero' en pleno corazón de la Ribera del Duero, se está haciendo esperar. Así es al menos para los vecinos de Sardón de Duero y de otros pueblos de la provincia y para los periodistas, cámaras y fotógrafos apostados desde primera hora de la mañana en la puerta del hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine.

A pie de la Nacional 122, en el acceso a la bodega, curiosos y una treintena de profesionales de la información aguardan acompañados de fondo por el sonido del nutrido tráfico, con algunos sonidos de claxon incluidos, que soporta esa carretera en la mañana del sábado. Los conductores giran continuamente la mirada a las cámaras que buscan la imagen del día, la de la novia Stella del Carmen, o la de sus famosos padres, Antonio Banderas y Melanie Griffith, su hermana, Dakota Johnson, incluso de la abuela Tippi Hedren.

Sin embargo, en la puerta principal del hotel la tranquilidad es absoluta por el momento, solo rota por un furgón con cristales tintados que traslada a una posible invitada de la boda, un utilitario rojo ocupado por unos trabajadores del establecimiento y un todoterreno con cuatro viajeros sin atuendo de ceremonia. En otra de las entradas, en un camino rural serpenteado por viñedo, la imagen era bastante parecida. Ni sobrevolaban los helicópteros, ni se vislumbraban famosos.

La advertencia de los servicios de seguridad llegaba pasadas las doce y media de la mañana, cuando un vigilante reclamaba a los medios agolpados en la puerta que se dejara libre la vía de acceso, dando a entender que todavía quedaba guardia por delante, que la ceremonia era de tarde.

Stella del Carmen celebrará su 'sí quiero' a Alex Gruszynski ante 260 invitados en Abadía Retuerta. Todo apunta a que el matrimonio civil ya se celebró hace unos días, pero ahora ha llegado el momento del festejo. Para ello, la hija de Banderas ha elegido Valladolid, teniendo como fondo la cultura del vino. Primero en su preboda este viernes en Valbuena de Duero y hoy sábado en el hotel situado en Sardón de Duero. Los invitados también se reparten por hoteles y bodegas próximas, en la localidad de Quintanilla de Onésimo.

Los detalles de la boda están blindados, pero ha trascendido que se prolongará hasta avanzada la noche, ya que se ha colocado una iluminación especial para amenizar el baile. Si cantará o no Chris Martín, vocalista de Cold Play y excuñado de la novia, todavía no se sabe con certeza. Para ello, quizás, habrá que esperar a la exclusiva.