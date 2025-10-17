El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de invitados en el patio interior del Monasterio de Valbuena.

Un grupo de invitados en el patio interior del Monasterio de Valbuena. Aida Barrio

Valladolid

Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas

Monasterio de Valbuena ·

Apenas setenta personas entre vecinos y periodistas aguardaron durante la tarde frente al acceso sin poder contemplar rostros conocidos

Jesús Bombín

Jesús Bombín

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:15

Comenta

Si Antonio Banderas y Melanie Griffith buscaban para su hija una preboda sin aglomeraciones tumultuarias de fotógrafos ni curiosos, han dado en la diana. El ... desfile de furgonetas y autobuses de color negro a las puertas del Monasterio de Valbuena fue lo único que rompió la tranquilidad de San Bernardo en la tarde del viernes. La mayoría de los vehículos aparcaban en el patio del complejo de Castilla Termal, al que solo accedía personal acreditado, y sus ocupantes eran guiados al interior del cenobio del siglo XII. Allí les aguardaba la antesala festiva de la boda que hoy celebrarán en la Abadía de Retuerta Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynsky.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  2. 2 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  3. 3

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  4. 4

    Puente Duero, el barrio de Valladolid que tuvo playa: «Había un ambientazo, lo llamábamos BeniDuero»
  5. 5

    La boda de Stella Banderas en la Ribera del Duero: «Estamos exultantes porque da más relevancia a la zona»
  6. 6

    Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas
  7. 7

    César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez
  8. 8

    El Ayuntamiento «estudiará» cambiar la señalización en una calle de Huerta del Rey tras las «quejas» vecinales
  9. 9 La Oreja de Van Gogh actuará en Valladolid en el regreso de Amaia Montero
  10. 10 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas