Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas

Si Antonio Banderas y Melanie Griffith buscaban para su hija una preboda sin aglomeraciones tumultuarias de fotógrafos ni curiosos, han dado en la diana. El ... desfile de furgonetas y autobuses de color negro a las puertas del Monasterio de Valbuena fue lo único que rompió la tranquilidad de San Bernardo en la tarde del viernes. La mayoría de los vehículos aparcaban en el patio del complejo de Castilla Termal, al que solo accedía personal acreditado, y sus ocupantes eran guiados al interior del cenobio del siglo XII. Allí les aguardaba la antesala festiva de la boda que hoy celebrarán en la Abadía de Retuerta Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynsky.

Sobre las siete de la tarde, apenas setenta personas –vecinas del pueblo en su mayoría y una veintena de periodistas, cámaras y fotógrafos– aguardaban una llegada de famosos que no se consumó de cara al público. Algunos de los invitados que se pudo ver bajar del autobús eran desconocidos, en su mayoría parejas; otros accedieron en vehículos privados con lunas tintadas o entraron al monasterio por un aparcamiento lateral contiguo a una viña y a la chopera junto al río Duero.

«Paco, no puedes tomar aquí el vino»

Había tantas ganas de ver de cerca rostros televisivos que una vecina provocó cierto revuelo al gritar «¡Ha venido la hija de Obama!» cuando apareció entre los invitados una pareja afroamericana. El alboroto lo cortó de raíz otra compañera de espera: «porque sea de color no tiene por qué ser hija de Obama». Entretanto, caía la luminosa tarde otoñal y no faltaba quien volvió a casa a por una silla para hacer más cómoda la espera. El despliegue de la Guardia Civil era discreto y reducido. Todo tranquilidad salvo un pequeño incidente con un jubilado montado en un motociclo de tres ruedas que intentó acceder al recinto. El personal de seguridad le echó el alto cuando iba a traspasar la verja: «Paco, hoy no puedes tomar aquí el vino».

Más famosos se vieron en las redes sociales que en la entrada al lugar de la celebración. Así se conoció que entre los invitados figuraba la influencer Colette Lathan, la actriz Caroline Bray, la estilista de moda Anna Huger o la modelo Alissa Sugawara.

Ampliar Invitados al bajar del autobús. Aida Barrio

Pero lo que más deseaban los concentrados a las puertas del monasterio era ver al malagueño Antonio Banderas. «¡Antonio, baja a saludar!», pedía Caridad, una setentañera asombrada porque los novios hubieran elegido este pueblo vallisoletano para una cita de tanto renombre. «Con lo bueno que debe hacer en Málaga... aquí el que venga hoy sin chaqueta va a ver lo que es bueno cuando se meta el sol», remató. Con todo, en San Bernardo están habituados a que los fines de semana recalen parejas que se dan el 'sí quiero' buscando el encanto arquitectónico del císter. La que ya llaman 'boda del año' traslada hoy toda su comitiva a Abadía de Retuerta, un recinto más aislado e inaccesible a miradas ajenas a los invitados.