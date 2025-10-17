El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carretera principal de Quintanilla de Onésimo. Rodrigo Jiménez
Valladolid

La boda del año en la Ribera del Duero: «Estamos exultantes porque da más relevancia a la zona»

Residentes en Sardón de Duero, Quintanilla de Onésimo y San Bernardo conviven entre rumores y expectación ante el enlace de la hija de Antonio Banderas, al que han visto paseando algunos vecinos

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:50

Comenta

La noticia de la boda de Stella del Carmen Banderas -hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith- con Alex Gruszynski, que se va a celebrar ... mañana sábado en Abadía Retuerta LeDomaine, en Sardón de Duero, trascendió hace varias semanas y desde entonces en la pequeña localidad de 600 vecinos no se habla de otra cosa. A medida que se acerca el momento del sí quiero, la expectación, los rumores y chascarrillos y los nervios e ilusión se hacen más evidentes en cada rincón de los pueblos cercanos a este lujoso monasterio del siglo XII solo apto para las altas esferas.

