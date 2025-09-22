El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Stella del Carmen en su despedida de soltera. Instagram

Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana

La joven estado rodeada de familiares y amigos, pero sin su padre

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:27

Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, ha disfrutado de sus últimos días como soltera antes de celebrar en la Ribera del Duero una de las bodas más esperadas de este otoño. En tan solo unas semanas la única hija del actor malagueño visitará tierras vallisoletanas para darse el 'sí, quiero' con su prometido y amigo de la infancia, Alex Gruszynski.

En su segunda despedida de soltera -la primera tuvo lugar en mayo y fue organizada por sus amigas- Stella del Carmen ha decidido rodearse de familiares y de sus amistades más cercanas. Sin embargo, Antonio Banderas se ha visto obligado a perderse la celebración, ya que se encontraba grabando las últimas escenas de una película en Londres. El que sí que se encontraba, a pesar de lo que dicta la tradición, era su futuro marido.

La hija de Banderas ha compartido numerosas imágenes de la fiesta a través de sus redes sociales. Con un vestido blanco con transparencias que puede emular a su futuro vestido de novia, se ve a una Stella sonriente y feliz junto a sus amigos y seres más queridos. Parece ser que ya está todo preparado para la ceremonia que unirá a la actriz y el empresario en uno de los momentos más felices de su vida.

El enlace se celebrará en tierras vallisoletanas, concretamente en el hotel Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio románico del siglo XII reconvertido en un complejo de lujo en el corazón de la Ribera del Duero. Considerada una de las mejores bodegas de nuestro país, ha conquistado el corazón de Stella, que se debatía entre su Málaga natal y algún viñedo de la provincia. El enclave escogido por la hija de Banderas cuenta con un helipuerto propio, aunque el padre de la novia confesó que sería una boda íntima, «rodeados solo de los suyos y amigos muy cercanos».

