La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith elige Valladolid para su boda

Sonia Quintana Valladolid Sábado, 23 de agosto 2025, 15:07

Ni Los Ángeles, donde se conocieron siendo niños y donde ambos han crecido; ni Málaga, lugar de nacimiento de la novia, donde ha pasado muchos de los veranos de su infancia. Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y Alex Gruszynski se darán el 'sí, quiero' en Valladolid; concretamente, en el hotel Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio románico del siglo XII reconvertido en un complejo de lujo en el corazón de la Ribera del Duero. La noticia, desde que la avanzó la revista ¡Hola!, ha corrido como la pólvora. La fecha del enlace sigue siendo un misterio. Parece ser que será en otoño. Incluso hay quien se 'moja' un poco más y apunta directamente al mes de octubre.

A tan solo 32 kilómetros de la capital, en el municipio vallisoletano de Sardón del Duero, Abadía Retuerta Ledomaine, es considerada una de las bodegas de mayor prestigio de nuestro país. La vasta extensión de la propiedad, desde el río Duero hasta las cimas de las colinas, hace que cuente con su propio helipuerto; sin duda algo que habrán tenido en cuenta los protagonistas de este enlace, al que se espera que acudan como invitados, entre otros, la actriz Dakota Johnson; su padre, Don Johnson, con el que Stella tiene una muy buena relación, y la abuela materna de la novia, la también actriz Tippi Hedren, amen de los padres de Stella, Antonio Banderas y Melanie Griffith. Aunque el padre de la novia ya avanzó hace meses que la familia tenía en mente una boda íntima, «rodeados solo de los suyos y amigos muy cercanos», se espera un reguero de rostros internacionalmente conocidos.

Por parte del novio, Alex Gruszynski, creador y director de NOVA, plataforma digital que conecta a creativos con nuevas oportunidades laborales para independientes en Hollywood, también se esperan invitados de renombre. Valladolid se convertirá en otoño en el escenario de la boda del año.