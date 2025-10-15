El cantante de Coldplay suena para la banda sonora en la boda de la hija de Banderas en Valladolid

Cuando toda la prensa del corazón -y la que no lo es- está pendiente de los pormenores de la boda este sábado de Stella del ... Carmen Banderas, hija del actor malagueño y de la actriz estadounidense Melanie Griffith, con su novio de toda la vida, Alex Gruszynski, en el corazón de la Ribera del Duero, un rumor se suma a los detalles habituales sobre el vestido de la novia, la identidad de los invitados, entre los que sí están confirmados nombres de auténtico paseo de las estrellas hollywoodiense como Tippi Hedren, Don Johnson, Melanie Griffith, o los platos del propio menú. De momento, Antonio Banderas, el padre de la novia, ha llegado hoy miércoles a Valladolid para cerrar todos los detalles de un acontecimiento que convertirá este fin de semana a la Ribera del Duero en capital del papel couché mundial.

Y esta incógnita tiene que ver con la posible presencia en la Abadía Retuerta LeDomaine, sede del enlace, de Chris Martin, cantante de la banda británica Coldplay, que ha sido durante ocho años y de forma intermitente pareja de Dakota Johnson (hermana de Stella por parte de madre), una relación que se rompió en junio de este año al parecer de manera definitiva.

Pero la buena relación que mantienen el 'frontman' del grupo musical -especialista en llevarse bien con sus ex, que se lo digan a Gwyneth Platrow, actriz con la que estuvo casado entre 2003 y 2016- y la estrella de la trilogía 'Cincuenta sombras de Grey' alimenta aún más estos rumores, hasta el punto de que hay quien da por hecho que Martin será uno de los 250 invitados a la boda. Incluso alguno, más optimista, se lanza a aventurar que vendrá con el resto de la banda, con la que en el estadio londinense de Wembley concluyó en septiembre una macrogira por todo el mundo. 'Music of the Spheres' terminó con sus conciertos finales en el estadio de Wembley, Londres.

Aunque estaban programados para acabar el 8 de septiembre de 2025, debido a una huelga de transporte en Londres, los dos últimos conciertos fueron reagendados, finalizando la gira oficialmente el 12 de septiembre de 2025. El próximo tour de la banda de 'Viva la vida' y 'Fix you' está previsto para 2027, con un total de 138 conciertos confirmados a nivel mundial. La banda se tomará un descanso durante 2026 y retomará la gira en 2027. Entre las fechas de las que se habla, destaca que Coldplay podría ofrecer once conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid, un evento que aún no ha sido oficialmente confirmado por la banda ni su promotora. El anuncio completo de las fechas está pendiente para los próximos meses.

Sin embargo, ni Stella del Carmen ni la banda Coldplay han hecho declaraciones públicas confirmando o desmintiendo la actuación y la familia ha mantenido mucha discreción sobre los detalles concretos de la celebración, por lo que todo apunta a un gran hermetismo hasta el último momento. La boda de la hija de Antonio Banderas, Stella del Carmen, se celebrará el sábado 18 de octubre de 2025 en la Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio del siglo XII convertido en un hotel de lujo con bodega, spa y restaurante con estrella Michelin.

Este lugar está ubicado en el municipio de Sardón de Duero, en Valladolid, dentro de la conocida Milla de Oro de la Ribera del Duero, un entorno rodeado de viñedos y arquitectura histórica y la ceremonia mantiene un horario privado no detallado públicamente.

Y a ese entorno tan exclusivo de un enlace tan glamuroso le va que ni pintada, de amarillo, por supuesto, la letra de la que dicen es la mejor canción de Coldplay, convertida ya en himno 25 años después de su publicación, 'Yellow' y que dice: «Mira a las estrellas, mira cómo brillan para ti, y por todas las cosas que haces».