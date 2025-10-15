El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Stella del Carmen con su padre, el actor Antonio Banderas, en la gala de apertura del Festival de San Sebastián 2021. En detalle, Chris Martin, cantante de Coldplay Europa Press

El cantante de Coldplay suena para la banda sonora en la boda de la hija de Banderas en Valladolid

El actor malagueño ya ha llegado a la capital para ultimar los detalles del enlace de este sábado en Abadía Retuerta

Chema Cillero

Chema Cillero

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:22

Comenta

Cuando toda la prensa del corazón -y la que no lo es- está pendiente de los pormenores de la boda este sábado de Stella del ... Carmen Banderas, hija del actor malagueño y de la actriz estadounidense Melanie Griffith, con su novio de toda la vida, Alex Gruszynski, en el corazón de la Ribera del Duero, un rumor se suma a los detalles habituales sobre el vestido de la novia, la identidad de los invitados, entre los que sí están confirmados nombres de auténtico paseo de las estrellas hollywoodiense como Tippi Hedren, Don Johnson, Melanie Griffith, o los platos del propio menú. De momento, Antonio Banderas, el padre de la novia, ha llegado hoy miércoles a Valladolid para cerrar todos los detalles de un acontecimiento que convertirá este fin de semana a la Ribera del Duero en capital del papel couché mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  3. 3 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  4. 4 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  5. 5

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  6. 6

    Roban un coche de «40.000 euros» en Parquesol: «Es raro que se lleven este tipo de modelo»
  7. 7

    La tasa de basura municipal registra 2.864 reclamaciones sobre un total de 180.196 recibos
  8. 8

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  9. 9

    «Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»
  10. 10 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El cantante de Coldplay suena para la banda sonora en la boda de la hija de Banderas en Valladolid

El cantante de Coldplay suena para la banda sonora en la boda de la hija de Banderas en Valladolid