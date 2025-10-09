El hotel donde se celebrará la boda de Stella Banderas, reconocido con un prestigioso galardón

A tan solo unos días para la que será una de las principales bodas de este otoño, el hotel Abadía Retuerta LeDomaine (Sardón de Duero, Valladolid) se prepara para acoger a todas las celebridades que allí celebrarán el enlace entre Stella Banderas (hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas) y Alex Gruszynski.

Ahora, el alojamiento de lujo ha renovado un prestigioso galardón que ya recibió el año pasado: Abadía Retuerta LeDomaine ha sido premiado con tres llaves Michelin, la máxima categoría que la prestigiosa Guía entrega a establecimientos hoteleros. En España, únicamente cinco hoteles han sido reconocidos con este premio, renovándolo en 2025 tras haberlo recibido en la anterior edición: Atrio (Cáceres), Terra Dominicata (Escaladei), Mandarin Oriental Ritz (Madrid) y Torre del Marqués (Ráfales), además del mencionado hotel vallisoletano.

Mayordomos las 24 horas, carta de almohadas, helipuerto y restaurante estrella Michelin

Abadía Retuerta ofrece a sus huéspedes atención exclusiva, como «servicio completo de mayordomía las 24 horas, desayuno a la carta, una exclusiva carta de almohadas o una cuidada selección de obras de arte» tanto en los espacios del hotel como en las habitaciones. Además, en el hotel se puede disfrutar de un restaurante galardonado con estrella Michelin –Refectorio–, piscina exterior, 'pool bar', sala de Yoga, gimnasio, helipuerto, bodega y «Santuario Wellness & Spa», entre otros servicios. También está permitido el acceso con mascotas.

Ampliar Interior de la bodega de Abadía Retuerta. Fran Jiménez

109 hoteles premiados con una, dos o tres llaves Michelin en España

Por otro lado, el listado total de alojamientos nacionales galardonados con llaves Michelin (una, dos o tres llaves, dependiendo de la categoría) pasa de los 97 del pasado año a los 109 en esta ocasión. El aumento tiene lugar, por los premiados con 'dos llaves', que de los 12 originales, esta vez pasan a 13, con una incorporación. Se trata de Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, de Huesca, inspirado en la época dorada del ferrocarril.

Dichos hoteles se incorporan al grupo de doce establecimientos que conservan su doble distinción: Cap Rocat, La Residencia, Can Cera y Can Ferrereta (Mallorca); Casa Beatnik (La Coruña); Rosewood Villa Magna y Four Seasons (Madrid); Pepe Vieira Hotel (Pontevedra); Mas de Torrent (Gerona); Mandarin Oriental (Barcelona); Akelarre (San Sebastián) y Marbella Club.

En la categoría inicial, con una única llave, se sitúan las demás incorporaciones. De los 80 hoteles reconocidos en 2024, la Guía Michelin distingue en 2025 un total de 91. Entre las 16 nuevas incorporaciones destacan Son Bunyola, el hotel de Richard Branson en Mallorca; el elegante Brach de Madrid, de inspiración francesa, y Fairmont La Hacienda Costa del Sol, entre otros.

Ampliar Vinoteca en el interior del hotel. Nacho Gallego

«Esfuerzo y compromiso»

Para Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta, «este reconocimiento nos llena de orgullo y es un paso más en el camino que hemos recorrido con mucho esfuerzo, siempre gracias al compromiso y la dedicación diaria de todo nuestro equipo, que se esfuerza cada día por gestionar y crear momentos de felicidad para nuestros huéspedes», ha declarado el 'general manager' al frente del hotel de lujo.

¿Cuándo y cómo será la boda de Stella Banderas?

En el esperado enlace, que se celebrará el sábado 18 de octubre, se espera a más de 200 invitados entre familiares, amigos y figuras del cine. La ceremonia incluirá cóctel en los jardines de la abadía, comida de gala y una fiesta con barra libre y actuaciones en directo.

El hotel anfitrión, Abadía Retuerta LeDomaine, solo dispone de 27 habitaciones y tres suites, por lo que muchos asistentes podrían alojarse en el cercano Castilla Termal Monasterio de Valbuena, en o en RHotel & Spa Arzuaga.