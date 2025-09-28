El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Baute y su pareja, la modelo Astrid Klisans, el sábado en Bodegas Arzuaga. Bodegas Arzuaga

La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero

El cantante venezolano disfrutó el sábado junto a su pareja, la modelo Astrid Klisans, de una «bonita jornada de vino y enoturismo»

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:52

A Carlos Baute, a juzgar por sus últimas apariciones en Instagram, le gusta Castilla y León. Si hace unos días compatía en sus redes un vídeo con toda su familia frente al Acueducto de Segovia, ciudad que escogieron para festejar el cumpleaños de una tía, ahora el cantante venezolano se ha decantado por la provincia de Valladolid para pasar una jornada de diversión y desconexión.

En concreto, el autor de conocidas canciones como 'Colgando en tus manos' (ahora, quince años después de su lanzamiento, ha lanzado una versión con un remix electrónico y sin Marta Sánchez) o 'Y si me enamoro' ha optado por una conocida bodega de la Ribera del Duero para conocer de primera mano el proceso de elaboración de los vinos y los viñedos: Bodegas Arzuaga, en Quintanilla de Onésimo.

Baute, que tiene 1,2 millones de seguidores en Instagram, estuvo acompañado durante la visita por su pareja, la modelo venezolana Astrid Klisans (tiene 172.000 en esta misma red social). Ha sido la propia bodega la que ha compartido en sus redes sociales el momento, que tuvo lugar el sábado 27. «Ayer vivimos una bonita jornada de vino y enoturismo con @carlos_baute y Astrid Klisans en Bodegas Arzuaga», reza la publicación, compartida este domingo por la mañana.

Carlos Baute no es el primer famoso que se decanta por la Ribera del Duero para una escapada. De hecho, Stella Banderas, hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas, celebrará este otoño su boda con Alex Gruszynski en el hotel Abadía Retuerta LeDomanie. El complejo ubicado en Sardón de Duero acogerá a más de 200 invitados, entre familiares, amigos y figuras de la industria del cine.

Te puede interesar

