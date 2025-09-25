Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados

Sonia Quintana Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

Se despidió de la soltería por todo lo alto, como manda la tradición. Rodeada de sus amigas y de su madre, Stella Banderas, hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas, ya tiene todo listo para el gran día. La cuenta atrás ya ha comenzado. A poco menos de un mes para la que será una de las grandes bodas del otoño, el pueblo vallisoletano de Sardón de Duero se prepara para recibir a los novios, sus familias y amigos. En total serán más de 200 invitados, entre familiares, amigos y figuras de la industria del cine. ¿Dónde se alojarán tantas 'celebrities? El hotel Abadía Retuerta LeDomanie, el escenario elegido para la celebración, cuenta solamente con 27 habitaciones y tres suites de lujo. El otro establecimiento de cinco estrellas de la zona, Castilla Termal Monasterio de Valbuena, podría ser la siguiente opción; aunque no se descarta que muchos invitados se alojen en los cercanos Fuente Aceña Hotel Boutique o el RHotel & Spa Arzuaga.

El misterio de la fecha ya está resuelto: será el próximo 18 de octubre. Habrá un cóctel en los jardines de la antigua abadía románica del siglo XII, seguido de una comida de gala y, como broche, una fiesta con barra libre y actuaciones en directo, para lo que se han contratado más de 150 extras entre camareros, chóferes... No se descarta que una de ellas sea la de la banda británica Coldplay. Chris Martin ha sido durante ocho años pareja de la hermana de la novia (la relación terminó antes de este verano). «Ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más bonitos de mi vida», confesó Antonio Banderas con motivo de su 65 cumpleaños el pasado mes de agosto a la revista '¡Hola!'. «Me toca ser el padre de la novia y es un papel que asumo con toda la emoción del mundo», ha reconocido. «Que se case en España es algo que me llena de orgullo. Es su manera de reconectar con sus raíces y de compartir su tierra con su futuro marido y con toda la familia». El actor estuvo personalmente visitando el hotel vallisoletano hace unas semanas y a la madre de la novia, Melanie Griffith, también se la pudo ver en verano haciendo unas compras en un conocido centro comercial de la ciudad.

Todo el hotel estará a disposición exclusiva de las familias Banderas y Gruszynski durante cinco días (cuatro noches), por lo que acceder a la zona resultará complicado, por no decir imposible. Está previsto un dispositivo de seguridad que evite el acceso sin permiso por tierra, mar y aire. El uso del móvil para los trabajadores y los extras está prohibido por contrato. Amén de los padres de la novia; la abuela materna, Tippi Hedren; y la hermanísima Dakota Johnson; estarán presentes en Valladolid, entre otros invitados, Grace Johnson (hija de Don Johnson y su última esposa, Kelley Phleger), a la que Stella considera una hermana más; la hermana del novio, Adaline Gruszynski, que trabaja como directora y productora creativa de la firma Frankies Bikinis en Los Ángeles; y la 'influencer' Colette Lathan, una de las mejores amigas de Stella Banderas desde que iban al colegio.