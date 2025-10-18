El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

John, vecino de Peñafiel, y la joven Selene posan con la carta para Antonio Banderas y el cartel dedicado a Dakota Johnson. Ricardo Prada
Valladolid

Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota Johnson

Un vecino de Peñafiel intenta entregar al actor malagueño un sobre con una propuesta de película sobre la Pasión de Cristo

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:06

Comenta

La boda de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, quien dará hoy el 'sí, quiero' con su amigo de la ... infancia Alex Gruszynski, ha dejado ya anécdotas durante las horas previas de espera frente al hotel Abadía Retuerta LeDomaine, el antiguo monasterio románico del siglo XII reconvertido en un complejo de lujo, en el corazón de la Ribera del Duero, que ha sido el destino escogido por los protagonistas de este mediático enlace.

