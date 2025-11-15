El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un grupo de personas, durante una visita a una bodega de Segovia. El Norte

El enoturismo despega en Segovia: las bodegas buscan atraer más visitantes y revitalizar sus pueblos

Las tres denominaciones de origen defienden la calidad de sus productos por la climatología y suman cada vez más visitas

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:06

Comenta

La treintena de bodegas que tiene la provincia, distribuidas en tres denominaciones de origen, no solo trabajan para producir buen vino, la consecuencia de unas ... viñas que sobreviven a una climatología nada sencilla, sino para poner en valor el medio en el que desarrollan su actividad. El enoturismo, una actividad económica desarrollada de forma prodigiosa en regiones como La Rioja, no solo es una apuesta de los productores por sumar ingresos y prestigio a través de las catas y las visitas a sus instalaciones, sino una baza más para que los alojamientos rurales sumen visitantes y para que otros agentes de ocio en la naturaleza -desde las canoas del Duratón a simples paseos por la naturaleza- enriquezcan sus propuestas. El objetivo es común: sumar más turistas a la provincia, así como dinamizar zonas en las que no sobran vecinos ni comercios. Si hay que exprimir las cartas del mazo, el vino, considerado el primer refresco de las sociedades occidentales, es una más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  4. 4 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  5. 5 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  6. 6 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  7. 7 Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse
  8. 8

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería
  9. 9 Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera
  10. 10

    El incendio de San Rafael deja cuatro heridos y obliga a desalojar a un centenar de vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El enoturismo despega en Segovia: las bodegas buscan atraer más visitantes y revitalizar sus pueblos

El enoturismo despega en Segovia: las bodegas buscan atraer más visitantes y revitalizar sus pueblos