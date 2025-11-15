El enoturismo despega en Segovia: las bodegas buscan atraer más visitantes y revitalizar sus pueblos

La treintena de bodegas que tiene la provincia, distribuidas en tres denominaciones de origen, no solo trabajan para producir buen vino, la consecuencia de unas ... viñas que sobreviven a una climatología nada sencilla, sino para poner en valor el medio en el que desarrollan su actividad. El enoturismo, una actividad económica desarrollada de forma prodigiosa en regiones como La Rioja, no solo es una apuesta de los productores por sumar ingresos y prestigio a través de las catas y las visitas a sus instalaciones, sino una baza más para que los alojamientos rurales sumen visitantes y para que otros agentes de ocio en la naturaleza -desde las canoas del Duratón a simples paseos por la naturaleza- enriquezcan sus propuestas. El objetivo es común: sumar más turistas a la provincia, así como dinamizar zonas en las que no sobran vecinos ni comercios. Si hay que exprimir las cartas del mazo, el vino, considerado el primer refresco de las sociedades occidentales, es una más.

José María Herrero fundó en 1989 la primera bodega en Nieva tras pasarse media vida trabajando en el sector agropecuario. «Vio que la viña era de muy buena calidad, de viñedo muy viejo, y que se estaba desaprovechando. Al estar tan lejos de la zona productiva de Valladolid y al no haber ninguna bodega en la zona, la gente no encontraba a quién venderle la uva», relata su hijo Javier Herrero, que cogió el relevo en 2011 con una firma que mantiene su apellido. Se abastece principalmente de Nieva, pero también del entorno: Nava de la Asunción, Santiuste de San Juan Bautista, Aldeanueva del Codonal o Moraleja de Coca. «Cuando la gente prueba un buen vino elaborado con una materia excepcional como la que tenemos en Segovia, nota la diferencia«. Habla de »aromas muy básicos, pero marcados y muy intensos«, algo que explica por la climatología, el suelo y la altitud, en su caso, hasta los 850 metros. Sin el abrigo del Duero, la climatología más adversa, con inviernos severos y menos precipitaciones, hace que a la viña le cueste más producir, algo que se agrava por un suelo arenoso de canto rodado, más pobre. »Hace que la planta produzca menos cantidad, pero de una calidad superior. Las cosas fáciles te ofrecen productos fáciles«. El distintivo del verdejo segoviano. La consecuencia es que cada vez más bodegas vallisoletanas vienen a Segovia a por uva.

La denominación de origen supera los 120 millones de kilos de uva al año. Herrero Bodega, «una gotita», ha vendimiado este año 300.000 de los que se aprovecha un 70%, es decir, unas 240.000 botellas. «El vino blanco siempre se asocia a un consumo fácil, de barra, de chateo, que estamos encantados. Estamos dejando que se vaya a la élite y no es así». Herrero observa también nuevos usos. «Ya no bebemos para emborracharnos, sino para disfrutar». Por eso su bodega, no especializada en enoturismo, va abriéndose camino con visitas de colegios o asociaciones, una experiencia pedagógica sobre cómo se produce, con el extra de catar los vinos de depósito. Hay viñas centenarias, cuando lo habitual es arrancarlas después de los 30 años en busca de producciones altas. Calidad frente a cantidad. «La zona no se ha industrializado». Por eso busca sinergias con el pueblo porque las visitas fidelizan. «Todo eso juega a nuestro favor. Es una gotita que con el tiempo hace que más gente nos visite. Estaría bien que todos pusiéramos de nuestra mano para ofrecerle al turista algo más. Que no se quede solo en un restaurante o una bodega». La cultura de Coca o Santa María de Nieva. «Es un eje para poder hacer algo más importante».

Tipos de visitas

Miguel Peña probó suerte en Honrubia de la Cuesta, con una altitud mayor -alrededor de los mil metros- y temperaturas más extremas: frescura y mejor acidez. Habla de Maeste como «una bodega rural» que recuperó un edificio abandonado del siglo XIX en plena plaza que sirvió como casa del cura, una filosofía en línea con su apuesta por recuperar viñedos centenarios. «El encanto que me producía un edificio de piedra me hacía más ilusión que tener más espacio en un polígono industrial». Es la esquina nordeste de la provincia, pero la zona más sur de la denominación de Ribera de Duero. Los viñedos no solo están en el pueblo, sino en Villaverde de Montejo y en los burgaleses de Fuentenebro y Pardilla. Nació en verano del año pasado y en su segunda vendimia ha producido unas 20.000 botellas.

Su mensaje es que la vid tiene que expresar las características del territorio. «En vez de plantar, estamos apostando cada vez más por comprar parcelas a agricultores que ya no las trabajan para que vuelvan a su esplendor porque ha habido mucho abandono». La consecuencia demográfica de una de las zonas con menos densidad demográfica. El encanto de su sede ha allanado las visitas. «Nos llama bastante gente, el enoturismo ha surgido casi solo. Solemos hacer una visita en la bodega, enseñamos las instalaciones, hacemos una cata y visitamos los viñedos». Recomiendan un máximo de diez personas, pero han llegado a acoger más de 30. «Llegamos a catar vinos de las barricas, que en bodegas grandes es casi imposible. Nuestro lujo está en la cercanía». Y en la denominación. «Estés donde estés, Ribera hace que puedas acceder a mercados a nivel nacional o internacional».

Con ella colinda la denominación de origen Valtiendas, que cubre el noreste y esgrime la mayor altitud media, entre 940 y 970 metros, con varios tipos de terreno por los que apuesta un abanico amplio de bodegueros: en total cuenta con siete bodegas en las que trabajan 12 productores diferentes. Todo empezó en el municipio que da nombre a una comarca vitivinícola, un proyecto que nació en 2006 con un enfoque ambicioso. «Valtiendas no está preparado casi para hacer vinos jóvenes, sino de larga crianza, que es lo que denomina a una gran denominación de origen de una normal», subraya el presidente del colectivo, José María Galindo. «La uva da tanta fuerza que la tienes que limar con envejecimientos largos». Algo que comparte junto a Rioja o Ribera, frente a otras regiones que no tienen esa estructura para largas crianzas.

Sus bodegas se suman al tren de las catas concertadas. Unas abogan por ese modelo y otras suman restauración y pueden acompañar un gran vino con el cuarto de lechazo, el plato típico de la zona. Y el paisaje. «Lo que ofertamos es la diversidad única de las Hoces del Duratón». Y el patrimonio de enclaves como la Ermita de San Frutos, en Carrascal del Río, uno de los municipios que forma parte de la denominación. Así como las bodegas subterráneas. Algunos negocios impulsan el enoturismo ellos mismos y otros lo ponen en manos empresas de eventos. El nexo común es desarrollar sinergias con el turismo gastronómico y de naturaleza. «La zona da mucho de sí para un fin de semana, cada cual que busque su historia». Con la inclusión el año que viene como D.O. nacional, el objetivo de Galindo es impulsar una ruta del vino de Valtiendas que «unifique todo el conglomerado turístico de la zona».