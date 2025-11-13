El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cocinero y gerente de Trigo, Víctor Martín, en la sala del nuevo restaurante.

Valladolid

El Estrella Michelin Trigo toma el Herreriano: «Habrá oferta para atraer nuevos clientes»

Víctor Martín y Noemí Martínez ultiman la apertura del restaurante propiedad del Ayuntamiento con el que se busca promocionar la cultura del vino

J. Asua

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:39

Comenta

Nervios e ilusión a partes iguales, pero, sobre todo, mucho ajetreo. Mientras El Norte habla con el chef Víctor Martín su teléfono no para de ... sonar. Llamadas de proveedores, citas con distribuidores y remates de última hora de cara a un reestreno inminente, «a lo largo de este mismo mes», anuncia. En la sala del comedor, varios operarios abordan ajustes en la decoración y en la espectacular cocina su equipo prepara unos platos para una comida privada, un ensayo para testar las últimas recetas con productos de temporada, así como la operativa del servicio en un espacio completamente nuevo para ellos.

