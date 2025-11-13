El Estrella Michelin Trigo toma el Herreriano: «Habrá oferta para atraer nuevos clientes»

Nervios e ilusión a partes iguales, pero, sobre todo, mucho ajetreo. Mientras El Norte habla con el chef Víctor Martín su teléfono no para de ... sonar. Llamadas de proveedores, citas con distribuidores y remates de última hora de cara a un reestreno inminente, «a lo largo de este mismo mes», anuncia. En la sala del comedor, varios operarios abordan ajustes en la decoración y en la espectacular cocina su equipo prepara unos platos para una comida privada, un ensayo para testar las últimas recetas con productos de temporada, así como la operativa del servicio en un espacio completamente nuevo para ellos.

La llegada del Estrella Michelin Trigo al Patio Herreriano supone para este cocinero leonés y para su mujer, Noemí Martínez, un paso importante en su carrera. Comenzaron su trayectoria de éxito en el Milvinos y aquilataron su fama en la calle de Los Tintes, un espacio que en 2017 se hizo con la máxima distinción culinaria del mundo, un astro que han mantenido hasta ahora. «Algo como esto se nos hacía impensable, las instalaciones, la ubicación y la posibilidad de contribuir a crear marca de ciudad», valora Víctor refiriéndose al nuevo establecimiento.

La inversión municipal de 1,4 millones de euros para convertir el restaurante del museo en un enclave de referencia ha encontrado un inquilino de prestigio. «Este proyecto del Ayuntamiento nació con el propósito de mover el mundo del vino desde la gastronomía. Realmente, ese es el único condicionante que tenemos, por lo demás contamos con total independencia para operar; nuestra idea es darle esa importancia al vino, que siempre se la hemos dado, pero aquí tenemos medios para generar actividades, es de bien nacido ser agradecido y tendremos que esforzarnos, porque gracias a la ciudad hoy podemos disponer de este local», subraya.

El chef expone las tres patas de este renovado Trigo en un enclave de vanguardia. La primera, su esencia, su cuidado servicio en sala, con tres menús degustación: el diario, el festival y el homenaje, con precios entre los 58 y los 105 euros. Con 90 metros cuadrados y capacidad para entre 25 y 30 comensales, el restaurante seguirá apostando por la calidad, el detalle, el producto cercano y de temporada en cuidadas elaboraciones. En la cava, más de 300 referencias de vino, una bodega que crecerá porque hay capacidad y sabiduría para ello.

Habrá alguna novedad en la zona de restaurante. «No va a haber manteles. Vamos a intentar cambiar la percepción que se tiene de Trigo y también acomodarnos un poco al espacio donde estamos, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Es una propuesta arriesgada, que sabemos que podría chirriar al principio, pero que esperemos que el tiempo nos de la razón», explica el cocinero. La sostenibilidad está detrás de esta decisión a la que se sumará una forma de presentación distinta, que incluye vajillas de alfarería, elementos de madera y menaje y mobiliario con guiños novedosos. «Nuestra idea es presentar todo lo mejor posible, hacer algo gracioso y diferente para que las personas que nos dan la oportunidad se lleven una buena experiencia», destaca.

El desembarco en un espacio de titularidad pública por que el que, eso sí, pagarán un importante canon anual, llevará a Víctor y Noemí a abrir su propuesta a otros públicos, a bolsillos a los que les cuesta más acceder a un Estrella Michelin. «Queremos llegar a aquellas personas a las que hasta ahora no podíamos llegar porque no les atraía este sistema o consideraban que los precios eran excesivamente altos», explica. Democratizar la excelencia, se podría llamar.

Será a partir de la próxima primavera cuando instalarán una terraza exterior con doce mesas y capacidad para 40 personas. La propuesta: platos al centro para picar con un tique medio por personas de entre 35 y 40 euros sin incluir el vino. «Va a haber entrantes, pescados, carnes y postres; una oferta tampoco demasiado amplia, ceñida a la temporalidad del producto», avanza el cocinero. Calidad en el servicio, también, pero algo más informal y con la introducción, además, de la coctelería para la que contarán con un experto barman.

La amplitud de las instalaciones permitirá completar la tercera parte del proyecto: la organización de eventos gastronómicos públicos y privados en las instalaciones del restaurante y del museo. Han instalado equipos audiovisuales para la celebración citas sobre el vino a nivel internacional y hay otras ideas. «Tenemos la intención de combinar gastronomía y arte, de manera que cuando haya una exposición relevante de algún creador podamos adaptarnos a la cocina y vinos de su país de origen», plantea. La plantilla, formada por doce personas, ya está preparada para la inauguración. «Solo nos queda agradecer el apoyo que hemos tenido con este proyecto y esperar que tenga una buena acogida», concluye Víctor Martín.