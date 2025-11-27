El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Belén situado en la Plaza de San Pablo, de Valladolid. Alberto Mingueza

Valladolid

Más de tres millones de puntos led en 541 arcos iluminarán desde este jueves la Navidad

San Pablo acogerá el Belén con tres grandes y atractivos angelotes, junto con novedosas estrellas en La Rinconada o El Salvador, en una edición donde se superará el centenar de vías adornadas

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:44

Comenta

El alumbrado entremezclándose con el patrimonio hacen de Valladolid una de las capitales españolas más atractivas para visitar en los días de Navidad. Estudios varios ... de los últimos años y valoraciones de Ximénez Group sitúan a esta ciudad como «una de las más interesantes y elegantes» en cuanto a disposición de la iluminación navideña. Unas calles y plazas que este jueves se encienden oficialmente en lo que significa una apuesta municipal con 3.184.000 puntos de led insertos en 541 arcos y medio centenar de árboles: «Las luces de Navidad de Valladolid le hacen destacar como una de las ciudades con mayor atractivo turístico cuando llegan los meses festivos».

