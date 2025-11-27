Más de tres millones de puntos led en 541 arcos iluminarán desde este jueves la Navidad

El alumbrado entremezclándose con el patrimonio hacen de Valladolid una de las capitales españolas más atractivas para visitar en los días de Navidad. Estudios varios ... de los últimos años y valoraciones de Ximénez Group sitúan a esta ciudad como «una de las más interesantes y elegantes» en cuanto a disposición de la iluminación navideña. Unas calles y plazas que este jueves se encienden oficialmente en lo que significa una apuesta municipal con 3.184.000 puntos de led insertos en 541 arcos y medio centenar de árboles: «Las luces de Navidad de Valladolid le hacen destacar como una de las ciudades con mayor atractivo turístico cuando llegan los meses festivos».

Poblado navideño, estrellas, lunas o copos de nieve, formas geométricas, cortinas de luces… Y lazos de regalo que uniforman el epicentro urbano. Los motivos lumínicos son numerosos dentro del contrato rubricado entre el Ayuntamiento de Valladolid y Ximénez y con la colaboración de 1.400 comercios participantes integrados en Avadeco y Fecosva además de la Cámara de Comercio. Unos adornos que esta edición cuentan con numerosas novedades tanto en modelos o emplazamientos destacando el cambio del Belén luminoso conformado por nueve plataformas donde se sujetan las figuras de gran tamaño del Misterio, con el Niño Jesús, la Virgen María y San José junto al buey la mula, pastores con ovejas y los Reyes Magos con sus tres camellos.

Este conjunto es el mismo que el pasado año estuvo en la plaza de Portugalete y que en esta ocasión se ha cambiado para realzar esa histórica zona, cruce de caminos entre barrios y los monumentos de San Pablo, San Gregorio, Palacio Pimentel o Palacio Real. Un traslado, no obstante, al que este año se suman tres angelotes de gran tamaño -seis metros de alto- que arropan el montaje que paradójicamente fue uno de los más fotografiados durante las navidades pasadas. En Portugalete, por su parte, sí se mantienen los ocho grandes arcos, que conectan simbólicamente la Iglesia de Santa María de la Antigua con la Catedral repitiéndose en esta zona el espectáculo de luz y música durante toda la campaña y en diferentes horarios de tarde.

La denominada como plaza de los Deseos es otro de los atractivos enclaves donde el patrocinio de Caja Rural de Zamora ha permitido que esta plaza de Fuente Dorada sea otro de los reclamos con un atractivo pórtico de acceso por calle Ferrari con colores verdes y dorados para dar paso a un novedoso regalo por cuyo interior puede transitarse. Destaca también la iluminación de la propia fuente, de olivo plantado en la confluencia con Cánovas del Castillo y Bajada de la Libertad así como las numerosas coronas navideñas colgadas de los balcones y las flores de pascua en unos maceteros colgados de las farolas.

Los últimos espectáculos de luz y sonido

La Plaza Mayor continúa siendo protagonista estas navidades con el protagonista del regalo. Esta temática conecta el paseo de Coches del Campo Grande con la plaza de Zorrilla y calle de Santiago para culminar en el propio kilómetro cero. Los lazos conforman el itinerario donde destacan la decena de cajas de regalo de grandes dimensiones -de 11 metros de alto y 8,5 de ancho- así como el Árbol de los Deseos de la Plaza Mayor -35 metros de altura-. Se trata de un diseño exclusivo para la capital vallisoletana que en esta campaña se instala por cuarto año consecutivo siendo la última ocasión en que se montarán aunque, cabe apuntar en este sentido que, equipo de Gobierno y empresa de alumbrado, trabajan ya en otro atractivo y llamativo diseño para esta zona de cara a los años sucesivos.

Y esta ciudad de regalo creada en el epicentro social, turístico y comercial de la ciudad cuenta con un espectáculo multimedia de luz y sonido en varios pases en horario de tarde donde destellearán los algo más de 600.000 puntos led que integran la gran caja de regalo y los pórticos de Navidad bajo los cuales se puede pasear.

Otra de las grandes novedades de este año será, por ejemplo, la instalación de tres estrellas de gran tamaño en las céntricas plazas de la Rinconada y del Salvador. Llamativas figuras que se han colocado esta semana para que los ciudadanos puedan también utilizarlas como marco para sus fotografías navideñas en sendos espacios emblemáticos. En total, una campaña donde se han adornado 81 calles por todos los barrios además de 24 plazas donde a los tradicionales arcos colgados se han erigido también 23 árboles-estructuras 3D y 30 árboles naturales. En este sentido cabe destacar también los patrocinios de Hyundai y El Corte Inglés que, desde hace varios lustros, se hacen cargo del montaje de la iluminación del paseo de Zorrilla.

Inversión navideña estratégica

En definitiva, un abierto por Navidad que la capital quiere aprovechar como ciudad destacada dentro del creciente turismo navideño incluso rubricada por la compañía andaluza que lidera internacionalmente el alumbrado navideño señalando que «Valladolid se convierte en centro neurálgico de la ciudad durante los meses navideños». Una potente apuesta heredada de los gobiernos municipales de Francisco Javier León de la Riva y Óscar Puente con el apoyo de sus concejales de Comercio y Turismo, Mercedes Cantalapiedra y Ana Redondo, que ahora recogen el testigo e incluso lo están incrementando el propio Jesús Julio Carnero y la concejala Blanca Jiménez como tendencia creciente y que ha llevado a numerosas localidades a invertir de forma estratégica en proyectos de iluminación navideña como una forma de dinamizar su economía local y posicionarse en el mapa turístico. Cabe señalar en este punto, por ejemplo, que los responsables de la Concejalía de Marca Ciudad y de las patronales de comercio estuvieron diseñando en Puente Genil, sede central de Ximénez Group, la edición de este año durante el pasado mes de abril.

El encendido de este jueves llega tras un despliegue «ambicioso y sinigual» de 21 kilómetros de cable por el más de centenar de calles y plazas por todos los barrios que fue precedido por el enganche de decenas de hilos de acero, de lado a lado de las calles, donde se sujetan a su vez los arcos luminosos. Unos anclajes que durante los últimos días han vuelto a supervisarse por los equipos de Iluminaciones Ximénez tras el desprendimiento de hasta cuatro soportes en lo que la propia compañía andaluza calificó de «sucesos extraordinarios» porque obedecían al envejecimiento de los anclajes de las fachadas, de fuertes rachas de viento e incluso al engancharse una grúa de un camión del servicio municipal de Limpieza.