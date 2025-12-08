La ordenanza de mascotas prohibirá alimentar animales en la calle y obligará a limpiar la orina

Estará prohibido dar de comer a los animales en la calle y será obligatorio portar una botella con agua para limpiar el orín de los ... perros cuando efectúen sus necesidades en la vía pública. Estas son algunas de las incorporaciones más destacadas que se quieren introducir en la futura Ordenanza de Tenencia de Animales de Compañía, que se está elaborando desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palencia.

Por el momento, únicamente son propuestas que se incluirán en el borrador ordenanza de la nueva normativa municipal, y su incorporación definitiva no llegará hasta que el documento haya sido debatido y pactado con los grupos políticos y concejales no adscritos de la Corporación palentina.

No se esperan demasiadas controversias en cuanto a la inclusión de estas medidas, pero el debate general de la ordenanza será amplio, puesto que se pretende que la futura norma regule muchos más aspectos que la ahora vigente, que se ha quedado obsoleta –fue aprobada en el año 2000 y la última modificación se llevó a cabo en 2013–.

El concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, ha señalado que el borrador se encuentra ya prácticamente cerrado, por lo que su intención es entregar el documento para iniciar el proceso de negociación en la próxima Comisión Informativa de Medio Ambiente, que se celebrará previsiblemente en torno al 15 de diciembre. «Vamos a presentar propuestas, no es un documento cerrado. Se va a abrir un proceso de debate para enriquecer el borrador e intentar conseguir una norma que convenza a la gran mayoría. La actual ordenanza está muy desfasada, y no recoge muchos aspectos que han cambiando a partir de la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, no incluye, incluso, la regulación de los perros potencialmente peligrosos, que también queremos incorporar. Existe la normativa nacional, por supuesto, pero también queremos que este tipo de animales estén recogidos en la normativa municipal», señaló Antonio Casas.

La propuesta con la que se trabaja desde la Concejalía de Medio Ambiente quiere ser exhaustiva en relación a todos los comportamiento sociales que afecten a los animales. Por ello, no se va a limitar únicamente a la tenencia de perros, sino que abarcará a todo tipo de mascotas, fundamentalmente gatos y hurones, además de los mencionados perros.

De esta forma, la nueva ordenanza recogerá también las normas de atención y control que deben seguirse en cuanto a las colonias felinas, dado que se estima que hay en torno a un millar de gatos viviendo en las calles palentinas. «Vamos a intentar regular todo lo relacionado con esas colonias felinas, que según la nueva Ley de Bienestar Animal dependen directamente del Ayuntamiento de Palencia. Por ello, vamos a establecer normas sobre el tipo de alimento que se puede facilitar a los gatos, el tipo de recipiente y también los permisos para ser alimentador, ya que en estos momentos hay mucho descontrol sobre estos aspectos», indicó el edil, quien señaló también que el control sanitario y la esterilización serán factores que se tendrán en cuenta, especialmente a raíz de la subvención de la Unión Europea que se ha recibido para la gestión de las colonias felinas en la ciudad.

Sin embargo, la ordenanza regulará principalmente la tenencia de perros, ya que, en estos momentos, el Ayuntamiento de Palencia tiene registrados más de 6.000 animales. «El objetivo fundamental es la convivencia», recalca el concejal de Medio Ambiente, quien reconoce que los conflictos de ciudadanos con propietarios de perros son habituales.

«Los perros no pueden pasear sueltos en ningún caso. No es solo que lo prohíba la ordenanza municipal, sino que es algo que viene fijado por toda la normativa nacional», asevera Antonio Casas, quien remarca que la nueva ordenanza será muy estricta en este sentido. «La legislación nacional prohíbe que los animales estén sueltos, sin correa, a menos de cincuenta metros de cualquier calle por la que circulen vehículos. Luego, según esto, no habría ningún lugar de Palencia adecuado para ello. Pero también entendemos que los perros también necesitan correr libremente, y por ello, vamos a regular los espacios de esparcimiento para las mascotas», explica el edil.

El dato: 6.000 perros figuran en estos momentos en el registro de animales de compañía del Ayuntamiento de Palencia. Mientras, la cifra de gatos que viven en las colonias felinas que pueden encontrarse en las calles palentinas se sitúa en torno al millar de ejemplares.

De esta forma, lo que se va a introducir en la ordenanza son las normas de uso de estos espacios y también las características que deben tener. «No vamos a recoger un listado de sitios, porque no tendría sentido, ya que si se construye un parque nuevo y queremos crear un espacio de esparcimiento para perros tendríamos que modificar la ordenanza. Lo que vamos es a regular su funcionamiento y las características, que tendrán que estar vallados, con doble puerta…», explica Antonio Casas.

En estos momentos, en la ciudad de Palencia, únicamente existen dos de estos parques caninos, el recientemente construido en Pan y Guindas, detrás del edificio de la Alcoholera, y el que se ubica en el parque del Sotillo, que el propio concejal reconoce que necesita una reforma para ajustarse a las especificaciones que se quieren incluir en la demanda. El resto de posibles zonas están aún por definir y previsiblemente se establecerán, cuando estén acondicionadas, mediante algún Decreto de Alcaldía. «No está decidido. Es algo que también debatiremos con los grupos políticos cuando estemos negociando la ordenanza, pero nosotros consideramos que sería adecuado uno de estos parques caninos en Ribera Sur y otro en el Cristo, que también goza de muchas zonas verdes», aseveró.

Con productos de limpieza

Pero la convivencia con los perros no debe limitarse únicamente al control de los animales para que no transiten sueltos en ningún momento por las vías y espacios públicos, ya que también se regulará de forma estricta la obligación de limpiar los excrementos, que se extenderá también con la nueva normativa a la orina. «Ya se está haciendo en muchas ciudades. Los propietarios de los perros deben llevar siempre una botella con agua y habrá que ver si con alguno producto de limpieza para limpiar la orina», explica el concejal, quien asegura que se revisará el apartado de sanciones para penalizar a los infractores. «Ya se están poniendo muchas sanciones por no recoger los excrementos o por llevar a los perros sin sujeción, pero cuando se apruebe la nueva ordenanza, la Policía Local va a ser mucho más estricta y no habrá la permisividad que muchas veces hay ahora», advirtió el edil.

También se mostró inflexible en relación a la alimentación de las mascotas y de la fauna urbana en plena vía pública. «Se va a prohibir, porque no solo es que se ensucien las calles, sino que esa comida atrae a palomas, roedores o cucarachas, que son un problema», recalcó el concejal de Medio Ambiente.

Antonio Casas hizo referencia también a quienes alimentan a las palomas, un práctica que no ha conseguido erradicarse a pesar de las continuas sanciones que se imponen, aunque hasta ahora se han tramitado como infracciones contra el reglamento de limpieza viaria. «No se puede dar de comer a las palomas o a otros animales en plena calle. Pueden generar un problema de salud pública y debemos atajar estas prácticas. Incluso vamos a llevar un registro de alimentadores autorizados para las colinas de gatos», señaló el edil.