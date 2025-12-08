El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre pasea a su mascota por el césped del parque del Salón. Marta Moras

Palencia

La ordenanza de mascotas prohibirá alimentar animales en la calle y obligará a limpiar la orina

La nueva regulación incidirá en la prohibición de que los perros puedan pasear sin correa y se fijarán áreas de esparcimiento

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:38

Comenta

Estará prohibido dar de comer a los animales en la calle y será obligatorio portar una botella con agua para limpiar el orín de los ... perros cuando efectúen sus necesidades en la vía pública. Estas son algunas de las incorporaciones más destacadas que se quieren introducir en la futura Ordenanza de Tenencia de Animales de Compañía, que se está elaborando desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palencia.

