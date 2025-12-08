Regular la participación ciudadana en el centro de recogida de animales

La nueva Ley de Bienestar Animal establece claramente que todos los animales que se registren en el centro de recogida serán de titularidad municipal, es ... decir, la responsabilidad sobre su custodia y bienestar recae sobre el Ayuntamiento. Ante esta circunstancia y con un nuevo modelo de gestión de las instalaciones de la protectora, la Concejalía de Medio Ambiente quiere que la nueva ordenanza de animales incluya también la regulación de algunos de los aspectos vinculados al funcionamiento de ese refugio para mascotas abandonadas.

En este sentido, el principal aspecto que quiere regularse es la participación ciudadana, el modo en el que los vecinos podrán colaborar con la gestión de la protectora, bien con ayudas o bien con trabajos de voluntariado, algo que en la última etapa de la anterior concesionaria del centro se había paralizado.

También se definirán todos los aspectos relacionados con la recogida y la custodia de los animales, así como con la adopción. «El Ayuntamiento es el titular de todos los animales que llegan al centro, por lo que no puede estar al margen de los procesos de adopción. Por ello, desde el propio Ayuntamiento vamos a supervisar que todas las adopciones sean con garantías de que el animal va a estar bien cuidado, ya sea un perro, un gato o incluso un hurón, que ahora en Palencia no tenemos ninguno, pero que se está convirtiendo en habitual en muchos centros de recogida de animales, ya que es una mascota bastante común», explica el concejal de Medio Ambiente de Palencia, Antonio Casas, quien recalca que por el momento son ideas que deberán debatirse con los grupos políticos.