Juan Carlos Álvarez Mezquíriz. Ramón Gómez

Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia

El empresario leonés, hijo del fundador de Grupo Eulen, ha fallecido a los 66 años

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:43

Comenta

Juan Carlos Álvarez Mezquíriz (Crémenes, León) ha fallecido este sábado 6 de diciembre a los 66 años. Presidente y consejero delegado de El Enebro, propietario ... de Vega Sicilia, ha muerto víctima de un cáncer, que le fue diagnosticado a finales del pasado mes de julio. Hijo del empresario David Álvarez, fundador del Grupo Eulen y El enebro, deja esposa, la médico Concha Fuentes, y cuatro hijos. Su muerte supone una gran pérdida para el mundo empresarial y enológico español. El grupo Enebro controla el 99,99% de Vega Sicilia; el mismo porcentaje de la bodega húngara Tokaj Oremus; el 100% de Bodegas Alión, Pintia, Deiva y el 50% de Bodegas Benjamin Rothschild & Vega Sicilia; además de distintos porcentajes de Albalia Autor Inversiones, Europvin, Núcleo de Explotaciones Agropecuarias de León, Finca El Quexigal y QX Pa1ace2.

