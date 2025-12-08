Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia

Juan Carlos Álvarez Mezquíriz (Crémenes, León) ha fallecido este sábado 6 de diciembre a los 66 años. Presidente y consejero delegado de El Enebro, propietario ... de Vega Sicilia, ha muerto víctima de un cáncer, que le fue diagnosticado a finales del pasado mes de julio. Hijo del empresario David Álvarez, fundador del Grupo Eulen y El enebro, deja esposa, la médico Concha Fuentes, y cuatro hijos. Su muerte supone una gran pérdida para el mundo empresarial y enológico español. El grupo Enebro controla el 99,99% de Vega Sicilia; el mismo porcentaje de la bodega húngara Tokaj Oremus; el 100% de Bodegas Alión, Pintia, Deiva y el 50% de Bodegas Benjamin Rothschild & Vega Sicilia; además de distintos porcentajes de Albalia Autor Inversiones, Europvin, Núcleo de Explotaciones Agropecuarias de León, Finca El Quexigal y QX Pa1ace2.

Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Álvarez Mezquíriz también formó parte de Grupo Eulen, donde fue consejero delegado. Protagonizó con sus hermanos -María José, Pablo, Emilio, Elvira y Marta- una prolongada disputa legal por el reparto del imperio familiar. El conflicto, iniciado en 2010, fue uno de los más sonados en la empresa española. Se resolvió en 2023 mediante un acuerdo que otorgó el control de Eulen a María José y dejó El Enebro y Vega Sicilia a los demás hermanos, retirando todas las demandas judiciales. Durante catorce años, Juan Carlos ocupó además cargos en los consejos de administración de entidades financieras como Argentaria o BBVA.

Bajo la dirección de Juan Carlos, El Enebro ha consolidado su vasto grupo bodeguero, entre otros activos nacionales e internacionales, con 8,63 millones de euros de facturación y un beneficio neto de 34,75 millones de euros. Su estilo de liderazgo, discreto y conciliador, ha permitido combinar tradición y modernidad en un sector tan conservador como el del vino. Más allá de los resultados económicos, su legado perdura en la reputación de las bodegas del grupo que siguen manteniendo su excelente prestigio internacional.