Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, posee un patrimonio valorado en 340 millones de euros, el más abultado de la comunidad

J. A. Pardal Valladolid Martes, 4 de noviembre 2025, 15:00 Comenta Compartir

Los diez más ricos de Castilla y León poseen un patrimonio de 2.150 millones de euros. Esa es la conclusión principal de la tradicional lista que elabora cada año la revista Forbes y cuyo balance del año 2025 sitúa al presidente de Iberdrola, el salmantino Ignacio Sánchez-Galán, como el hombre más adinerado de la comunidad.

La publicación ha excluido de este balance por territorios de 2025 a las personalidades que se encuentran entre los 100 más acaudalados de España, por lo que aquí no aparecen figuras como la de Amancio Ortega, (nacido en la provincia de León y cuya madre era natural de la localidad vallisoletana de Valoria la Buena) o Francisco y Juan María Riberas Mera, fundadores de Gestamp, entidad que se escindió de la empresa Gonvarri que había fundado su padre, el burgalés Francisco Riberas Pampliega.

Según los datos de la mencionada publicación -que una vez más sitúa al dueño de Inditex como la mayor fortuna nacional con una gran ventaja sobre las de los demás-, el salmantino Sánchez Galán acumula un patrimonio de 340 millones de euros (el del dueño de ZARA es de 109.900).

La posición del presidente de la eléctrica es muy destacada respecto al resto de castellanos y leoneses que aparecen en la lista puesto que aventaja en 70 millones a Tomás Pascual Gómez-Cuétara y su familia, propietarios del grupo Pascual y cuyo padre nació en el municipio segoviano de Fuentemizarra. A ellos se les estima una fortuna de 270 millones.

Les sigue muy de cerca, con 250 millones, Juan José Hidalgo (Villanueva del Conde, Salamanca, 1941), presidente de Globalia, la compañía propietaria entre otros de Air Europa, Halcón Viajes, Viajes Ecuador o Be Live Hotels y que tiene más de 15.000 empleados en plantilla.

Ampliar El CEO de Globalia, Javier Hidalgo (segundo por la izquierda) y el presidente de Globalia, su padre Juan José Hidalgo (tercero por la izquierda), posan junto al resto de su familia en 2015. Edu Bayer / EFE

En ese mismo vagón perseguidor se encuentra el bejarano Eduardo Santos-Ruiz Díaz (245) al frente de Mazuelo Holdings, una sociedad familiar con la que controla el 90% del Grupo Barón de Ley. Le sigue la leonesa que preside el Grupo EULEN, María José Álvarez Mezquiriz (230) y los burgaleses hijos y sobrinos del fundador del Grupo Antolín: Helena, Emma y José Antolín Granet y Ana y Ernesto Antolín Arribas, respectivamente. Se estima que cada uno de ellos cuatro cuenta con un patrimonio personal de 175 millones.

Por debajo de esa cifra, con 160 millones, aparece el segoviano Jesús Núñez Velázquez, fundador y presidente de la Universidad Alfonso X El Sabio y propietario de la SICAV Gesbolsa Inversiones. Este último, junto al resto de su familia aparece en la lista Forbes de los más ricos de España como la 29ª mayor fortuna nacional con un acumulado de 1.500 millones de euros).

Cierran la lista el segoviano Manuel Piñera Gil-Delgado, casado con la heredera del fundador de Destilerías DYC y vicepresidente de la Universidad Alfonso X el Sabio (160), y Javier Hidalgo (135), CEO de Globalia e hijo de Juan José Hidalgo.

Así pues, las diez fortunas más grandes de Castilla y León se reparten entre Salamanca (con Ignacio Sánchez-Galán, Juan José Hidalgo, Eduardo Santos-Ruiz y Javier Hidalgo), Segovia (Tomás Pascual Gómez-Cuétara y familia, Jesús Núñez Velázquez y Manuel Piñera Gil-Delgado), Burgos (Ana y Ernesto Antolín Arribas y Helena, Emma y José Antolín Granet) y León (María José Álvarez).