Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura

La novena edición del mercado artesanal navideño de Valladolid ya está aquí. Setenta puestos, dos más que en la edición anterior, se instalarán desde este jueves día 27 en la Plaza Mayor, coincidiendo con el encendido de las luces, en una cita que se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la campaña navideña de la ciudad.

Horarios del mercado de Navidad

En concreto, permanecerá abierto hasta el 5 de enero de 2026 en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, a excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero, que estará cerrado, y el 24 y 31 de diciembre, que solo hará lo propio en horario de mañana. Las casetas reunirán este año una amplia representación de oficios como cerámica y alfarería, joyería y bisutería de autor, diseño textil, marroquinería, ilustración, cosmética natural, cerería, decoración, creaciones en papel y cartón, vidrio, madera y belenes y adornos propios de estas fechas, además de juguetes, marionetas y otras piezas únicas pensadas para el regalo navideño.

Completa la oferta un conjunto de puestos de alimentación artesana, con dulces tradicionales, miel y derivados, quesos, garrapiñados, repostería, chocolate y otros productos gastronómicos elaborados de forma artesanal, que permiten disfrutar también de los sabores de la Navidad.

La selección de participantes vuelve a poner el foco en la calidad del producto, el dominio técnico y la autoría, con especial atención a los talleres de Castilla y León, que conforman el grueso de la representación, y a la presencia de artesanos procedentes de otras comunidades autónomas y de Portugal, reforzando el carácter abierto y diverso del mercado. Asimismo, habrá talleres de oficios artísticos, pensados para que el público infantil y familiar pueda experimentar con distintas técnicas en plena Plaza Mayor de Valladolid.

Los talleres se desarrollarán en horario de mañana (11:30 a 13:30) y tarde (17:30 a 20:30). La inscripción se realizará en la caseta de información de Foacal en la Plaza Mayor y el precio es de 2 euros por participante y taller.

Bonos y sorteo

Para incentivar la compra de producto artesano y el disfrute del mercado, Foacal organizará cuatro sorteos semanales de bonos de compra en el mes de diciembre por un valor de 200 euros, que podrán canjearse en los puestos participantes.

Además, el mercado se suma al sorteo 'Pide un deseo', impulsado en el marco de la campaña navideña del comercio local. Como novedad, la caseta de información del mercado artesanal navideño ofrecerá un servicio específico para aquellas personas que no manejan bien el teléfono móvil, ayudándoles a registrar sus papeletas y gestionar toda la tramitación necesaria para participar en el sorteo. El objetivo es que nadie se quede fuera de esta iniciativa por motivos tecnológicos, facilitando de manera especial la participación de personas mayores.

