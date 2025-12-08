El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración de médicos en la rampa del Clínico de Valladolid durante la jornada de huelga convocada el 3 de octubre. Carlos Espeso
Valladolid

Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas

Los facultativos afrontan desde este martes y hasta el viernes la tercera andanada de paros contra la regulación laboral que impulsa el Gobierno central

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:53

Comenta

Se avecina una semana complicada en la sanidad con los médicos convocados a cuatro jornadas de huelga nada más que baje la persiana el puente ... festivo. El paro está convocado desde este martes, a las 00:00 horas (turno de noche), hasta el viernes, a las 23:59 horas. «CESM rechaza la última propuesta de acuerdo de Sanidad y llama a secundar la huelga nacional de 4 días». Así resumían oficialmente desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), organización convocante de la protesta, el desenlace de la última oferta del Ministerio de Sanidad sobre la reforma del Estatuto Marco que la ministra Mónica García (Sumar) les trasladó la semana pasada. La huelga es nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  2. 2

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  3. 3

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  4. 4

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  5. 5

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  6. 6

    Segovia, desbordada: la policía multa a decenas de coches entre Vía Roma y San Gabriel
  7. 7

    Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor
  8. 8 Vuelca un camión con cerdos vivos en la autovía que une Segovia y Valladolid
  9. 9

    Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid
  10. 10 El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa este domingo a disposición judicial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas

Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas