Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas

Se avecina una semana complicada en la sanidad con los médicos convocados a cuatro jornadas de huelga nada más que baje la persiana el puente ... festivo. El paro está convocado desde este martes, a las 00:00 horas (turno de noche), hasta el viernes, a las 23:59 horas. «CESM rechaza la última propuesta de acuerdo de Sanidad y llama a secundar la huelga nacional de 4 días». Así resumían oficialmente desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), organización convocante de la protesta, el desenlace de la última oferta del Ministerio de Sanidad sobre la reforma del Estatuto Marco que la ministra Mónica García (Sumar) les trasladó la semana pasada. La huelga es nacional.

Los servicios mínimos para garantizar la asistencia prevén plantillas similares a las de un día festivo

Clasificación laboral y situación de las guardias, asuntos con repercusión retributiva y en cotizaciones para la jubilación, además de la movilidad forzosa y un endurecimiento del régimen de incompatibilidades que impone la exclusividad de trabajo en la sanidad pública de médicos con responsabilidad de jefaturas acotan el terreno del conflicto entre profesionales y Administración estatal.

Ampliar Manifestación de médicos en Madrid, el pasado octubre.

La huelga está convocada para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre y supone la tercera andanada de paros en protesta del colectivo médico, tras los convocados en junio y octubre, contra la normativa que regula laboralmente al conjunto de los profesionales sanitarios. El seguimiento de esos días de huelga fue amplio y ya afectó a consultas y quirófanos, con suspensión de citas y operaciones. También a pruebas diagnósticas que deben ser supervisada por personal médico. 2.753 médicos colgaron el viernes 3 de octubre la bata en Castilla y León en el turno de mañana, de los que 732 prestaban servicio en Valladolid. El seguimiento fue de algo más del 36% a nivel autonómico y casi el 39% entre los doctores de centros vallisoletanos.

Los facultativos reclaman al Ministerio de Sanidad un estatuto propio y se oponen frontalmente a cómo quedan clasificados en el conjunto de titulados sanitarios, porque entienden que la reforma que impulsa el Gobierno de PSOE y Sumar no reconoce ni la responsabilidad que asume el médico en la atención al paciente ni sus dos años a mayores de formación universitaria (Medicina son seis cursos y no cuatro) a los que se añaden los de especialización MIR. «De tal forma que graduados con 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos», esgrimen desde CESM. «El nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación», subrayan, al tiempo que demandan una diferenciación dentro de los trabajadores públicos del Grupo A (graduados universitarios) con la creación de una Grupo A+, con reconocimiento retributivo, para los médicos.

A la plataforma de reivindicaciones, el CESM añade la crítica de que la jornada de guardia no se refleje como actividad extraordinaria ni se pague por encima de la hora ordinaria y que ese tiempo tampoco compute para la jubilación. «No nos ofrecen garantías suficientes para que no se siga obligando a compañeros a tener jornadas semanales de más de 45 horas, puesto que el comodín de las 'necesidades del servicio' sigue vigente a pesar de todo», remarcan. Y a eso suman la prohibición, si sale adelante ese Estatuto Marco, de trabajar en la sanidad privada para los médicos que ocupen una plaza de mando intermedio en un centro público, desde jefe de servicio o de sección. «Un sistema de salud en el que la fuga de médicos es uno de sus principales problemas no puede poner más trabas para atraer talento», precisan.

Desde la Consejería de Sanidad de la Junta, que gestiona los centros del Servicio Público de Salud de Castilla y León, han determinado los servicios mínimos para garantizar «las prestaciones asistenciales necesarias» en las cuatro jornadas de huelga. Según la orden publicada el pasado 1 de diciembre en el Boletín Oficial autonómico, fija el 100% del personal de la UCI, Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, Hospital de Día, Farmacia Hospitalaria y quirófanos con intervenciones programadas de pacientes que implica cirugía invasiva. En esas áreas de «asistencia vital» no se podrá hacer huelga en la práctica, al decretarse esos servicios mínimos del 100%. Idéntico tratamiento tendrá la atención a embarazadas y parturientas y el cribado del cáncer de mama.

«La Administración estima conveniente garantizar, con carácter general, la atención sanitaria de carácter urgente, tanto en régimen ambulatorio como domiciliario», plantean desde la consejería que dirige Alejando Vázquez, explicando que ese «mínimo de actividad» será similar al que se realiza «un día festivo con preferencia a la actividad urgente, en el que se compatibiliza la prestación asistencial con el derecho al descanso del personal y por tanto implica un número menor de efectivos».

Los servicios mínimos

Los servicios mínimos en Valladolid es fijan en 109 médicos en el turno de mañana en el Río Hortega, cinco de ellos en Urgencias, y entre 23 y 25 presenciales en los turnos de tarde y noche, con otros 16 o 18 doctores de guardia localizada. A estos se sumarán los cinco médicos de Urgencias en turno vespertino y nocturno y dos especialistas de otro ámbitos en situación de guardia localizada. Esos servicios mínimos son algo más amplios en el Clínico en el turno de mañana, con 147 médicos y licenciados especialistas y 10 más en Urgencias. Para la tarde y la noche, se establecen 22 médicos en cada turno en jornada presencial y 27 en situación de guardia localizada. Los doctores que atenderán las Urgencias bajan a cinco en estos turnos, con dos especialistas en servicios complementarios. Y el Hospital de Medina de Campo contará con dos médicos en Urgencias en cada turno y nueve especialistas de servicios mínimos para el resto del hospital, de los que uno será de guardia localizada durante la tarde y la noche.

Para los centros de salud se fijan mínimos que oscilan entre un doctor (Villalón, Mota del Marqués, Serrada o Esguevillas de Esgueva) por turno y cuatro (Huerta del Rey, Parquesol y Laguna de Duero). Los servicios de urgencias de Arturo Eyries contarán con tres profesionales médicos, el Punto de Atención Continuada de Pilarica tendrán un mínimo de cuatro; Rondilla, dos; y Medina del Campo, tres.