Autovía A-601 a la altura de Cuéllar. El Norte

Vuelca un camión con cerdos vivos en la autovía que une Segovia y Valladolid

Un coche chocó minutos más tarde contra uno de los animales que permanecía en la calzada

El Norte

El Norte

Segovia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:13

El servicio de emergencias 112 de Castilla y León gestionó este domingo por la tarde un accidente de tráfico en la autovía A-601 que conecta Segovia con Valladolid a la altura de Cuéllar. El aviso se recibió a las 18:20 horas en el kilómetro 53, sentido Valladolid, en las inmediaciones de la desviación hacia Campaspero, por el vuelco de un camión que transportaba cerdos vivos.

Según la información trasladada al 112, en un primer momento no se notificaron heridos, aunque parte de los animales quedó deambulando por la calzada, lo que obligó a extremar las precauciones en la zona. Desde la sala de operaciones se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local de Cuéllar para atender la incidencia y garantizar la seguridad vial.

Poco después, a las 18:35 horas, una nueva llamada alertó de una colisión de un turismo contra uno de los cerdos, sin que se comunicaran heridos en ese segundo incidente.

Posteriormente, la Guardia Civil solicitó asistencia sanitaria para el conductor del camión, que se encontraba herido, aunque sin aportar más datos sobre su estado. El 112 avisó a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que movilizó una ambulancia hasta el lugar.

