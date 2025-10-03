El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de los médicos este viernes en Madrid. EFE

Sanidad «entiende» el malestar de los médicos «tras años de sobrecarga» pero mantendrá el nuevo Estatuto Marco

El departamento de Mónica García dice que negociará con las Comunidades Autónomas para que la norma salga «con el máximo consenso posible»

J. A. G.

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:27

Comenta

Mientras miles de médicos han salido este viernes a las calles de toda España para manifestarse en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad ... para reformar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, el departamento de Mónica García sostiene que mantendrá el borrador y lo negociará con las Comunidades Autónomas para que la norma salga «con el máximo consenso posible». Con todo, Sanidad afirma que respeta el derecho a las protestas en esta segunda jornada de huelga de médicos (hubo otra en junio pasado ) y reconoce el «malestar» acumulado en el sector, tras años de «sobrecarga y precariedad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  3. 3

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  4. 4 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  5. 5

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  6. 6

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  7. 7 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  8. 8 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  9. 9 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  10. 10 Los socialistas piden la supresión de la plaza de chófer «creada a la medida» de Carnero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sanidad «entiende» el malestar de los médicos «tras años de sobrecarga» pero mantendrá el nuevo Estatuto Marco

Sanidad «entiende» el malestar de los médicos «tras años de sobrecarga» pero mantendrá el nuevo Estatuto Marco