Imagen de archivo del servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid. El Norte

Valladolid

Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales

Los bomberos lograron acceder al habitáculo pasados unos treinta minutos

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:51

Comenta

Pese a estar aproximadamente una media hora en un espacio tan angosto y agobiante en el que apenas podían moverse y a vivir un momento ... prolongado de angustia supieron cumplir con la norma de oro en estos casos: mantener la calma hasta la llegada de sus rescatadores. Poco después de las diez de la noche de este sábado un aviso a la sala de emergencias informaba de que siete personas habían quedado atrapadas en los dos elevadores de los que dispone el bloque 4 del la Plaza del Caño Argales.

