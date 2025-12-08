Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales

Pese a estar aproximadamente una media hora en un espacio tan angosto y agobiante en el que apenas podían moverse y a vivir un momento ... prolongado de angustia supieron cumplir con la norma de oro en estos casos: mantener la calma hasta la llegada de sus rescatadores. Poco después de las diez de la noche de este sábado un aviso a la sala de emergencias informaba de que siete personas habían quedado atrapadas en los dos elevadores de los que dispone el bloque 4 del la Plaza del Caño Argales.

De forma simultánea, ambos ascensores dejaron de funcionar. Uno en segundo antes de llegar a la planta baja, donde quedaron atrapadas en su interior dos personas; en el otro elevador se encontraban cinco personas que quedaron atrapadas cuando el habitáculo alcanzó el cuarto piso.

Al comprobar que no se restablecía el funcionamiento de los elevadores, llamaron al 112 para que fueran a rescatarlos. En apenas cuatro minutos, una dotación del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid formada por cuatro efectivos acudió al lugar para rescatar a los afectados.

Al encontrarse ambos elevadores en una zona cercana a las paradas, los bomberos -que previamente habían cortado la corriente para garantizar la seguridad en la intervención- usaron una llave universal para abrir las puertas de ambos ascensores y poder así rescatar a las personas. Durante la intervención, que se prolongó durante unos treinta minutos, los efectivos del servicio de extinción de incendios tranquilizaban a las personas que permanecieron durante ese tiempo en un espacio muy reducido y sin ni luz.

En este caso las personas atrapadas mantuvieron la calma y escucharon los consejos del servicio de emergencias del 112, que les instaba a que esperasen a la llegada de los bomberos, puesto que intentar salir de un ascensor cuando uno queda atrapado es extremadamente peligroso. La persona que queda en el interior se expone a ser aplastado si el ascensor se mueve repentinamente al recuperar la corriente eléctrica de forma inesperada, también puede exponerse a sufrir una grave caída (ya ha ocasionado muertes) por el hueco del ascensor debido a un paso en falso al intentar trepar entre pisos.

Aunque resulte complicado en momentos de angustia al encontrarse en sitito tan reducido, la regla de oro es nunca forzar puertas, saltar o salir por tu cuenta, sino llamar a emergencias y esperar la llegada de profesionales como sucedió este sábado en la Plaza del Caño Argales de Valladolid.