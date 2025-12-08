El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un hombre pasa ante las vallas y bloque de hormigón que cierran la entrada desde la calle Bartolomé de las Casas al entramado de callejuelas del antiguo cuartel Conde Ansúrez. J. Sanz

Valladolid

Vallas y bloques de hormigón cierran las callejuelas recién bautizadas de Farnesio al mes de su apertura

La medida intenta frenar el vandalismo y el riesgo de caídas de cascotes de los centenarios edificios abandonados del cuartel a la espera de la rehabilitación de cuatro de sus barracones para viviendas

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:21

Comenta

Fue una apertura efímera fruto, a la vista de lo sucedido, más de un descuido que de una medida intencionada. Así lo muestran a las ... claras las vallas de obra y los bloques de hormigón que cierran de nuevo las callejuelas del entramado urbano que serpentea entre los catalogados edificios del antiguo cuartel Conde Ansúrez apenas un mes después de ser bautizadas y de su apertura al tránsito peatonal y de vehículos. Aquello ocurrió a raíz de la inauguración de la Escuela Superior de Diseño (ESI), cuyos trabajadores y alumnos estrenaron al inicio del curso escolar su sede en el único inmueble rehabilitado por el momento del viejo complejo militar, el antiguo taller situado en la esquina de las calles General Shelly y Bartolomé de las Casas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  2. 2

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  3. 3

    Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid
  4. 4 El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa este domingo a disposición judicial
  5. 5

    El último esqueleto de la crisis cumple 15 años de ocupaciones, incendios y miseria en San Isidro
  6. 6

    Isabel Rivero: «La Iglesia es un bar tranquilo y con buena música donde hemos realizado pesajes de boxeo»
  7. 7

    Trasladada al hospital con quemaduras tras incendiarse un colchón en su vivienda
  8. 8

    Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor
  9. 9

    Cápsulas que fotografían el intestino rastrean lesiones digestivas a 450 pacientes
  10. 10

    Tres detenidos tras ser pillados en el 29 de octubre con cien gramos de cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vallas y bloques de hormigón cierran las callejuelas recién bautizadas de Farnesio al mes de su apertura

Vallas y bloques de hormigón cierran las callejuelas recién bautizadas de Farnesio al mes de su apertura