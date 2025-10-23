El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alumnos de la Escuela Superior de Diseño, ante su nueva sede, en una de las calles del entramado urbanizado del antiguo cuartel Conde Ansúrez. Al fondo, los edificios de la Ciudad de la Comunicación.

Alumnos de la Escuela Superior de Diseño, ante su nueva sede, en una de las calles del entramado urbanizado del antiguo cuartel Conde Ansúrez. Al fondo, los edificios de la Ciudad de la Comunicación. J. Sanz

Valladolid

La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura

Los viales del recinto de Caballería, inaugurado por Alfonso XIII, se abren a Delicias quince meses después de su urbanización y lucirán nombres dedicados a la Controversia de 1550

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:40

La última vez que los militares desfilaron por el entramado de callejuelas que serpentean entre los más que centenarios muros del cuartel Conde Ansúrez fue ... el 14 de marzo del año 2000. Y lo hicieron para culminar su mudanza y certificar la clausura de un recinto militar, inaugurado por Alfonso XIII, que albergó desde 1902 al histórico regimiento de caballería Farnesio. De ahí el nombre (Farnesio) con el que ha sido conocido popularmente este complejo castrense, más que centenario y catalogado, que afrontó una acelerada decadencia en los años siguientes fruto del abandono, los robos y el vandalismo hasta que sus viales fueron urbanizados hace quince meses. Su interior permanecía cerrado a cal y canto desde entonces.

