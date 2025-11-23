Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobiliario con 696 viviendas en marcha

Fue el segundo gran plan parcial, después de Villa de Prado, promovido por el Gobierno municipal de León de la Riva con el objetivo a ... poner en el mercado un importante volumen vivienda protegida. Dos décadas después de su aprobación en el año 2005, Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobilario tras la primera tanda de edificios de VPO que comenzó a levantarse en su trama de calles dedicadas al mundo de la astronomía, una urbanización que costó 22 millones de euros. Con una superficie de 55 hectáreas y capacidad para 2.700 hogares a este barrio, delimitado por el paseo de Juan Carlos I y la Ronda Este (VA-20), han vuelto las grúas. Y lo han hecho con fuerza.

Según los datos facilitados por la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aspriva), en este momento cuatro compañías trabajan en la construcción, venta y proyectos para 696 viviendas, lo que supone el 25% de las que caben en este ámbito. El movimiento se acredita con las licencias de obra que el Ayuntamiento está concediendo en la zona, la última del pasado lunes. La apuesta es clara. El sector ha visto en este enclave un nicho de mercado importante en el que poder ofrecer casas nuevas con calidad en construcción, diseño y servicios a un precio más asequible que el que se pide en otras áreas urbanas en desarrollo.

Ahí van algunos datos. El coste medio de un piso nuevo en Los Santos Pilarica oscila entre los 197.000 y 225.000, dependiendo si cuenta con dos o tres dormitorios, respectivamente, e incluida una plaza de garaje y el trastero. Estas cantidades son sensiblemente inferiores al del otro sector que presenta una oferta más contenida en precio: el de la Carretera de Burgos (ampliación de Puente Jardín). Allí, las promotoras están vendiendo casas con las mismas superficies entre los 218.000 y los 249.000 euros.

El perfil de los compradores de estos pisos en la expansión de Pilarica al otro lado de las vías y de Juan Carlos I es, por lo general, el de una familia joven con hijos que busca residencias con zonas comunes y que, por su situación económica, no puede ni oír hablar de establecerse en las áreas más de moda desde el punto de vista inmobilario, como son los casos de El Peral (247.000-315.000 euros de media por casas de dos y tres dormitorios), Villa de Prado (230.000-305.000) o en la nueva zona de Cuarteles-Ciudad de la Comunicación, donde el coste oscila entre los 255.300 por un piso con dos dormitorios y los 317.00 si tiene tres habitaciones. Todos estos precios incluyen plaza para el coche y trastero, según recoge el estudio.

Raimconsa, que comercializa con Engels & Völkers, es la empresa con más volumen de pisos en marcha o planeadas en Santos Pilarica. Tiene 93 finalizadas, en promociones como Sapientia y Magister, ha iniciado las obras de otras 86 y tiene en proyecto 203. En la zona también están trabajando, Cavidel, con 83 viviendas en preventa, Landco, con 120 previstas, y Aedas Homes, que ha iniciado las obras de 56 y proyecta otras 55, según la información facilitada por Aspriva.

Andrómeda y apeadero

La tipología que se está imponiendo en este barrio es la de edificios de diseño moderno, con terrazas al exterior y áreas comunes con piscina y espacios de juego para los críos, entre otras prestaciones. Los clientes que ya han entrado a vivir o que esperan la entrega de llaves se han fijado también en la ubicación.

El barrio está bien comunicado con la ciudad, más desde que se abrió en túnel de Andrómeda en marzo de 2022, una conexión directa con el casco urbano a la que se suma la arteria de Juan Carlos I y el cercano acceso a la Ronda Este (VA-20).

En este momento se están ejecutando las obras de mejora de otra conexión, la del apeadero de Renfe en la Universidad. Los vecinos de Los Santos Pilarica, que apuestan por la operación del soterramiento, reclaman que, al menos, esa intervención en el subterráneo ferroviario, en el que se prevé la instalación de un ascensor, sea más ambiciosa. «Un ascensor aislado no garantiza la seguridad en un entorno frecuentado por estudiantes, familias y usuarios del tren, proponemos un paso peatonal amplio y diáfano, similar al de plaza de Rafael Cano en Pilarica, que ofrezca visibilidad y seguridad», defienden los portavoces de los residentes.

Crece la población desde 2010

Es más que probable que este resurgir inmobiliario en el plan parcial, una zona con la mitad de sus viviendas protegidas y la otra mitad libres, pueda ir acompañado en el medio plazo de un incremento de los servicios y las dotaciones. Las datos del padrón que ofrece el Ayuntamiento aún no disgregan por ahora el número de habitantes en esta zona del este de la ciudad. Se incluyen dentro de Pilarica.

En ese epígrafe, a 1 de julio de este año había contabilizadas 9.172 personas frente a las 7.675 de 2010, lo que refleja un incremento de 1.495 que podría estar asociado a las viviendas de este desarrollo, ya que el barrio matriz está colmatado desde hace décadas.

De hecho, la zona de Pilarica es la cuarta que más ha crecido en Valladolid desde hace tres lustros, con un incremento de empadronados del 19,5%. La primera ha sido Argales, con el 125%, por los desarrollos de Ciudad de la Comunicación y Arcas Reales; la segunda es Girón, con el 50,7% gracias al plan parcial de Villa de Prado, y la tercera es San Pedro Regalado, con un 27,3%, por el desarrollo del plan parcial de Los Viveros.

Rocódromo, hospital y gimnasio

El plan parcial de Los Santos Pilarica no solo suma vecinos con las nuevas promociones residenciales en marcha. También se ha convertido en un polo de atracción de otras actividades que han contribuido a revitalizarlo. La primera dotación de carácter privado fue el centro deportivo Go Fit, que se estrenó en 2013. Diez años después, en septiembre 2023, el Hospital de Neurorrehabilitación de la empresa Casaverde, un centro privado al que Sacyl manda a sus pacientes, abrió sus puertas en la confluencia de las calles Universo y Astrofísico Carlos Sánchez. Una inversión de 14 millones de euros permitió levantar en tiempo récord este moderno complejo sanitario.

Será en 2026, a partir de febrero, cuando el barrio volverá a ser escenario de una nueva obra para levantar otra dotación privada. La empresa burgalesa Skala invertirá 6,5 millones de euros en la construcción de un gran rocódromo 'indoor' en una parcela de 4.200 metros cuadrados delimitada por las calles Nube de Magallanes, Cosmología y Nebulosa, muy cerca del centro deportivo Go Fit.

El edificio, de 3.000 metros cuadrados construidos, dispondrá de 200 vías para la práctica de un deporte que gana aficionados, además de contar con cuatro pistas de pádel cubiertas, un gimnasio preparado para los amantes de la escalada y una zona con cafetería y restaurante. Fuentes de la compañía confirman que los arquitectos del proyecto están realizado los últimos ajustes de diseño con el objetivo de recibir la licencia de obras por parte del Ayuntamiento y que las máquinas puedan a entrar a trabajar en ese suelo a partir del mes de febrero.

De momento, las grandes cadenas de distribución no se han animado construir una nave de supermercado. Solo Carrefour ha andado rápida y se ha dado cuenta de la necesidad que tenía el vecindario de contar con un establecimiento de proximidad para hacer la compra. Así, la tienda de su modalidad Express en Juan Carlos I se ha convertido en la referencia más cercana a la que se puede llegar andando.