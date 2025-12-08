El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Trabajos de construcción del residencial Terrazas de Arco de Ladrillo en la esquina de General Shelly con Bartolomé de las Casas. J. Sanz

Valladolid

El 'fast food' inmobiliario emerge en el barrio de los cuarteles con 568 de sus 739 viviendas en construcción

El nuevo entorno urbano suma ya un bloque habitado, otro a punto de entregarse y seis promociones más en marcha o en comercialización en los terrenos del General de Monasterio

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:22

Comenta

Solo el edificio principal del antiguo cuartel General Monasterio (en uso entre 1953 y 2000), con sus accesos tapiados y su perímetro vallado a la ... espera de uso e inquilinos, recuerda el pasado militar de las seis hectáreas de terreno que dibujan esta parte de la ciudad, situada entre los paseo de Farnesio y Arco de Ladrillos y las calles General Shelly y Nelson Mandela, que se encuentra en plena expansión inmobiliaria y que está literalmente tomada por grúas y obreros para levantar de manera simultánea ocho bloques residenciales que acogerán 568 de las 739 viviendas previstas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  2. 2

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  3. 3

    Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid
  4. 4 El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa este domingo a disposición judicial
  5. 5

    El último esqueleto de la crisis cumple 15 años de ocupaciones, incendios y miseria en San Isidro
  6. 6

    Isabel Rivero: «La Iglesia es un bar tranquilo y con buena música donde hemos realizado pesajes de boxeo»
  7. 7

    Trasladada al hospital con quemaduras tras incendiarse un colchón en su vivienda
  8. 8

    Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor
  9. 9

    Cápsulas que fotografían el intestino rastrean lesiones digestivas a 450 pacientes
  10. 10

    Tres detenidos tras ser pillados en el 29 de octubre con cien gramos de cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El 'fast food' inmobiliario emerge en el barrio de los cuarteles con 568 de sus 739 viviendas en construcción

El &#039;fast food&#039; inmobiliario emerge en el barrio de los cuarteles con 568 de sus 739 viviendas en construcción