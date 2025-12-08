El 'fast food' inmobiliario emerge en el barrio de los cuarteles con 568 de sus 739 viviendas en construcción

Solo el edificio principal del antiguo cuartel General Monasterio (en uso entre 1953 y 2000), con sus accesos tapiados y su perímetro vallado a la ... espera de uso e inquilinos, recuerda el pasado militar de las seis hectáreas de terreno que dibujan esta parte de la ciudad, situada entre los paseo de Farnesio y Arco de Ladrillos y las calles General Shelly y Nelson Mandela, que se encuentra en plena expansión inmobiliaria y que está literalmente tomada por grúas y obreros para levantar de manera simultánea ocho bloques residenciales que acogerán 568 de las 739 viviendas previstas.

Las futuras promociones (una de ellas habitada ya desde el pasado verano) emergen así sobre el grueso de las parcelas disponibles, todas salvo una, situada ante la parte posterior del cuartel, están en obras o en comercialización de sus residenciales, en una suerte de oda al 'fast food' inmobiliario, esa suerte de corriente, bautizada así por los propios arquitectos, que viene a definir la construcción casi en serie que protagoniza el grueso del nuevo 'boom' del ladrillo y que se traduce en la edificación de conjuntos similares en el que destacan, como es el caso, las líneas horizontales que separan sus distintas alturas en tonos que emulan a las rayas de las cebras.

A rayas como las cebras

Arriba, construcción de la primera fase del residencial Suite Valladolid y anuncio de la venta del bloque de Inbisa. Debajo, a la izquierda, el primer edificio (Artillería 1) habitado del barrio. A la derecha, construcción del residencial Artillería 2. J. S.

Esta corriente, criticada por la descontextualización de las nuevas promociones en relación a su entorno urbano, se plasma aquí en tanto que muchos de los nuevos residenciales muestran las líneas de los denominados, por distintas corrientes arquitectónicas, como 'edificios cebra' y que en nada recuerdan al pasado militar de los terrenos sobre los que se están levantando.

El caso es este entorno urbano, cuyas calles se terminaron de urbanizar en enero del año pasado, acoge una de las mayores concentración del auge inmobiliario de la ciudad con ocho promociones en curso que ocuparán la práctica totalidad de las parcelas disponibles y del máximo de 739 viviendas previstas para el terreno del veterano cuartel General Monasterio. Solo su catalogado edificio, el único que se salvó de la piqueta hace tres años, y el solar situado frente a su parte posterior, entre las calles Vicente Ferrer, Bartolomé de las Casas y Nicolás Castellanos, se libran por ahora de la presencia de grúas y obreros.

Los antiguos terrenos militares recibieron en verano a los primeros inquilinos, que ocupan el residencial Artillería 1, cuya denominación, al menos, recuerda al arma que ocupó el cuartel y representa el único guiño al pasado castrenese del espacio, que no recuerdan siquiera los nombres de sus calles. Está situado al borde del incipiente barrio, en la esquina de General Shelly con Nelson Mandela, con entrada desde la calle Teresa de Calcuta. A continuación, en una hilera de tres bloques, está a punto de entregarse una segunda promoción (ya acabada a falta de los últimos remates), bautizada como Azaria; y después, al borde ya del paseo de Farnesio, está en avanzada fase de construcción el residencial Artillería 2.

También avanzadas están las obras de la primera fase de la promoción bautizada como Suite Valladolid 1, a cuyo lado se levantará un bloque gemelo (Suite Valladolid 2), situados entre Farnesio y las calles Nadia Murad y Vicente Ferrer. A su lado está ya en fase de comercialización, y con el inicio de la construcción en ciernes, el residencial Inbisa Arco de Ladrillo.

Después, en el centro de los terrenos, se encuentra el único solar vacío. Y a continuación, al borde de General Shelly, entre las calles Bartolomé de las Casas, Nicolás Castellanos y Nadia Murad, trabajan los obreros para levantar el residencial Terrazas del Arco de Ladrillo, que han vaciado ya el terreno para levantar los cimientos. A su lado se anuncia también, ya con el perímetro vallado y carteles, la próxima comercial del octavo bloque, el residencial Lubens Farnesio (otro guiño al pasado militar de los terrenos).