El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de los técnicos superiores sanitarios en huelga, ante la entrada del Hospital Clínico. José C. Castillo
Sanidad en Valladolid

Amplio respaldo de los técnicos sanitarios al primer día de huelga, con afectación en quirófanos

La Junta cifra la participación en la movilización, que es contra el Ministerio, en el 64,93% y los convocantes denuncia presiones a compañeros en Palencia, León y Zamora

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:38

Comenta

Los técnicos superiores sanitarios han respaldado con firmeza en Castilla y León y en Valladolid el primero de los cuatro días de huelga que han ... convocado en protesta por la falta de reconocimiento profesional y académico (aspiran a una formación de grado universitario), que arrastran desde hace casi dos décadas y que, a su juicio, no remedia y sí consolida el nuevo Estatuto Marco laboral que impulsa el Ministerio de Sanidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  3. 3

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  4. 4

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  5. 5

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  6. 6 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  7. 7

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  8. 8

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  9. 9

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  10. 10 Las nueve pizzas de Castilla y León que buscan ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Amplio respaldo de los técnicos sanitarios al primer día de huelga, con afectación en quirófanos

Amplio respaldo de los técnicos sanitarios al primer día de huelga, con afectación en quirófanos