Amplio respaldo de los técnicos sanitarios al primer día de huelga, con afectación en quirófanos

Los técnicos superiores sanitarios han respaldado con firmeza en Castilla y León y en Valladolid el primero de los cuatro días de huelga que han ... convocado en protesta por la falta de reconocimiento profesional y académico (aspiran a una formación de grado universitario), que arrastran desde hace casi dos décadas y que, a su juicio, no remedia y sí consolida el nuevo Estatuto Marco laboral que impulsa el Ministerio de Sanidad.

Son los profesionales responsables de las analíticas en laboratorio de muestras de sangre o tejidos y del manejo de los equipos con los que se hacen las radiografías o se dan las sesiones de radioterapia entre otros cometidos. También los que durante la pandemia se encargaban de analizar las PCR que permitían diagnosticar la covid-19. El seguimiento de la huelga ha llegado a afectar a los quirófanos, con aplazamiento de intervenciones programadas, según confirman fuentes de las entidades convocantes, que son once asociaciones profesionales y sindicales que aglutinan a este variado colectivo de profesionales.

A los días de huelga de los técnicos sanitarios superiores les tomarán el relevo los facultativos, con otras cuatro jornadas de paro de actividad previstas para diciembre y que afectarán a consultas y quirófanos, salvo desconvocatoria porque el Ministerio de Sanidad se avenga a negociar las demandas de los médicos respecto al Estatuto Marco. Pero eso será en mes y medio, ahora les toca a los técnicos.

La Junta de Castilla y León, a cuya plantilla pertenecen estos profesionales que trabajan en hospitales y centros de salud públicos de Sacyl, ha cifrado el seguimiento de paro entre los técnicos sanitarios del turno de mañana en el 64,93%. «Han secundado la huelga un total de 611 técnicos sanitarios de los 941 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana», precisaban este jueves desde la Consejería de Sanidad, en una nota informativa que precisaba que la movilización era contra una iniciativa del Gobierno central.

Los técnicos superiores sanitarios han afrontado el primer día de huelga, al que seguirá otra jornada de paro fijada para este viernes 31 de octubre y dos más la próxima semana, los días 3 y 4 de noviembre. «No vamos a permanecer callados ni inmóviles mientras se deterioran nuestras condiciones laborales y se ignoran nuestras demandas», avisan desde la entidades que aglutinan a los técnicos de las diferentes áreas sanitarias. Son profesionales que aspiran a un afianzamiento académico en su formación equiparable al grado universitario, que es el que se da en el conjunto de la UE, siendo España una excepción en ese enfoque. Están reconocidos dentro de la función pública como Grupo C1, como un oficio, y llevan 18 años reivindicando el ascenso profesional al Grupo B, algo que entienden que ya son desde 2007. Eso supone un quebranto retributivo considerable.

«Han llegado a amenazar a una miembro del comité de huelga en Palencia con llamar a seguridad si accedía al hospital» Jesús Revenga Miembro de la Asociación Estatal de Técnicos de Laboratorio

Jesús Revenga, miembro de la junta directiva estatal de la Asociación Estatal de Técnicos de Laboratorio (Aetel) y de las Comisiones por el Grado de estos colectivos, ha lamentado las «presiones» que han sufrido compañeros en Palencia, León y Zamora. «Han llegado a amenazar a una miembro del comité de huelga de Palencia con llamar a seguridad si accedía al interior del Hospital Río Carrión», denuncia Revenga, que añade a esa irregularidad el hecho de que responsables sanitarios leoneses y zamoranos hayan «llegado a recomponer los servicios mínimos, aún después de estar publicados en el Bocyl».

El representante de Aetel hace un repaso del seguimiento de la huelga en Valladolid, que cifra en el 100% entre los compañeros que no eran servicios mínimos y que trabajan en la zona de Hematología del Clínico, del 95% en Anatomía Patológica, del 90% en Microbiología, el 75% en Urgencias y el 65% en el Laboratorio Central. Son datos que en el Río Hortega sitúa en el 100% en el caso de Anatomía Patológica, el 83% en el área de Radiología y el 35% en Microbiología.

Segovia y Salamanca, a la cabeza

«El paro convocado hoy [este jueves] en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) –en una convocatoria a nivel nacional– ha tenido un seguimiento medio del 64,93 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana», reflejaba la información oficial trasladada desde la Consejería de Sanidad a última hora de la mañana. Una incidencia que, en el conjunto de los centros de Sacyl, se situaba en el 72,87% en los hospitales, con 607 técnicos en huelga, y en el 4,26% en los centros de salud y consultorios. El seguimiento en la Atención Primaria se ha limitado a cuatro profesionales.

El balance total de huelguistas es de 611 técnicos sanitarios de los 941 efectivos disponibles en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido del 64,71 % en Ávila (33 Técnicos Superiores Sanitarios en huelga); 70,08 % en Burgos (89 en huelga); 57,23 % en León (95); 60,66 % en Palencia (37 TSS en huelga); 80% en Salamanca (124 profesionales en huelga); 81,03% en Segovia (47); 41,03% en Soria (16); 60,75% en Valladolid (130 TSS en huelga); y 57,14% en Zamora (40 en huelga).

Este viernes prosigue la huelga de los técnicos superiores sanitarios.